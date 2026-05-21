Genç Çiftçilere Eğitim Fırsatı

Türkiye İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Önder Çiftçileri Eğitim Programı" için başvuru süreci başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından tarım sektörünün önemi her geçen gün artıyor. Küresel iklim değişikliği, yüksek girdi maliyetleri, kırsal nüfusun yaşlanması ve gençlerin tarımdan uzaklaşması gibi önemli gelişmelere rağmen sektör, akıllı tarım uygulamaları, veri odaklı üretim modelleri ve sürdürülebilir yaklaşımlar ile yenilikçi bir yapıya kavuşma potansiyeli taşıyor.

Geleceğin Önder Çiftçileri Eğitim Programı, dönüşümün gelecekteki öncüleri olacak genç üreticileri desteklemek amacıyla İş Bankası ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirildi.

Başvuruların 31 Mayıs'a kadar devam edeceği program kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretimle ilgilenen, teknolojiye ve yeni nesil tarım uygulamalarına ilgi duyan ziraat fakültelerinin ikinci sınıf öğrencileri arasından 20 genç çiftçi seçilecek. Ailesi tarımla uğraşan ve Türkiye'nin dört bir yanında öğrenim gören öğrenciler, Sabancı Üniversitesinde 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitime katılacak.

Teori ve pratik bir arada sunulacak

İki aşamalı bir yapı üzerine kurgulanan programın ilk aşamasında genç çiftçilere finansal okuryazarlık, tarım politikaları, katma değerli üretim ve ürün hikayesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, tarımsal finans, kooperatifçilik, üretim ve pazarlamada dijital uygulamalar, iş modeli geliştirme başlıklarında disiplinler arası içerikler sunulacak.

Programın devamında öne çıkan katılımcılar, ikinci yıl planlanan uygulama aşamasına dahil edilecek. İkinci aşama, teorik kazanımların toprakla buluştuğu bir basamak olarak kurgulanıyor. Bu süreçte genç çiftçilerin örnek çiftlikler, tarımsal işletmeler, girişimler ve kooperatiflerle bir araya gelerek ekosistem deneyimi kazanması, yeni nesil tarım teknolojileri ve çözümleri ile verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda saha deneyimi edinmesi hedefleniyor. Böylece katılımcılar, yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama deneyimiyle de desteklenecek.

Uzun vadeli ve çok boyutlu bir gelişim modeli olarak tasarlanan programın, tarım sektöründe insan kaynağının güçlendirilmesine, teknolojik dönüşümün desteklenmesine ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunması amaçlanıyor.