Genç Girişim ve Yönetişim Derneği başkanlığına yeniden Nezih Allıoğlu seçildi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) başkanlığına, 19'uncu Olağan Genel Kurul'da oyların tamamını alan Nezih Allıoğlu yeniden seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GGYD 19'uncu Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bazı sivil toplum örgütü başkanları ve dernek üyelerinin katılımıyla ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

GGYD'nin mevcut Başkanı Nezih Allıoğlu genel kurulda seçime tek aday olarak katıldı. Genel kurulda derneğin faaliyet raporu ve yeni dönem bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan seçimde 21 kişilik yönetim kurulu belirlendi. Mevcut Başkan Nezih Allıoğlu, üyelerin tamamının oyuyla yeniden başkanlık görevine getirildi.

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Yeni yönetim kurulunda, Arda Alkan, Birkan Özmen, Birol Darçın, Çağatayhan Acı, Elif Özge Bayır, Elif Ufluoğlu, Gülcan Nalbantoğlu, Gürbüz Bekiş, Bahadır Kelemcisoy, Koray Durşen, Hacer Köksoy, Hakkı Akkaş, Mete Baykara, Oğuzhan Satılmış, Oktay Akçam, Ömer Sabri Yolaş, Serap Aytekin, Sibel Yücel, Tuba Akdoğan ve Yücel Ahmet Özay, disiplin kurulunda Cemil Keleşoğlu, Bülent Sarıeyüpoğlu ve Köksal Avcıaydın, denetleme kurulunda ise Bülent Ak, Baysal Erol ve Zafer Karahüseyinoğlu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allıoğlu, derneğin 600 üyesiyle salgın koşullarına karşın yılda ortalama 160 organizasyonla kendi rekorunu egale ettiğini bildirdi. Allıoğlu, "Gönüllülük, bağımsızlık ve şeffaflık ilkelerimizden asla taviz vermediğimiz çalışmalarımızı şimdi bir üst noktaya taşıyor ve tüm ülkeyi kapsayacak bir GGYD için, 2022 yılının şubeleşme çalışmalarımızın ivme kazanacağı yıl olacağı müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.