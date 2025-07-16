Genç Mühendislerden Yenilikçi Rüzgar Türbini Cihazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Genç Mühendislerden Yenilikçi Rüzgar Türbini Cihazı

Genç Mühendislerden Yenilikçi Rüzgar Türbini Cihazı
16.07.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de iki mühendis, rüzgar türbini arızalarını tespit eden yapay zeka destekli cihaz geliştirdi.

İzmir'de, rüzgar türbini kanatlarından çıkan sesleri analiz ederek arıza veya sistem hatasını anında belirleyen yapay zeka destekli "erken uyarı cihazı" geliştiren 2 genç mühendis, bu yenilikçi ürünlerini 5 ülkenin pazarına sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Balca Yılmaz (32) ve Çağlar Erat (32), teknoloji şirketi kurmaya karar verdi. Bunun için İzmir'de mütevazi bir iş yeri kiralayan genç girişimciler, çalışmalarına başladı.

İlk olarak 360 derece çekim yapabilen uzaktan kontrollü su altı robotu geliştiren Yılmaz ve Erat, projeleri için TÜBİTAK'tan destek aldı.

Genç mühendislerin su robotu halen birçok hidroelektrik santralinde kullanılıyor.

İlk projelerinden sonra yeni alanlara yönelen girişimciler, bir arkadaşlarının tavsiyesiyle rüzgar türbini kanatlarındaki arızaları araştırdı. Sahada rüzgar enerjisi firmalarıyla yüz yüze görüşmeler yapan, onlardan türbin kanatlarında yaşanan arıza ya da enerji kayıplarıyla ilgili ayrıntılı bilgi alan Yılmaz ve Erat, çözüm için erken uyarı cihazı üzerine yoğunlaştı.

Yılmaz ve Erat, türbinlere monte edilen, mikrofon ve sensörler yardımıyla çalışırken kanatlardan çıkan sesleri analiz eden, yapay zeka ile de arızaları belirleyen bir cihaz tasarladı.

Genç mühendisler, bu cihaza "Windrover" adını verdi.

Türbine monte edildikten sonra kanatların düzenli çalışıp çalışmadığını çıkan sese göre kontrol eden cihaz, olası arızayı mobil uygulama üzerinden firma merkezine bildiriyor. Böylece ilgili firma, daha büyük sorunlar oluşmadan arızaya müdahale imkanı buluyor.

İkili, cihazlarını Türkiye başta olmak üzere Fransa, İngiltere, İspanya, İskoçya ve Almanya'da enerji üreten 500'ün üzerinde rüzgar türbinine entegre etti.

"Avrupa'da büyümeye odaklıyız"

Balca Yılmaz, AA muhabirine, girişimciliklerinin üniversite sıralarında ortağı Erat ile hazırladıkları projelerle başladığını söyledi.

Üniversite eğitimlerinin ardından şirket kurarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Yılmaz, bu kapsamda geliştirdikleri su altı robotunu hidroelektrik santrallerinin hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Rüzgar türbinlerinin bakımlarındaki teknoloji boşluğunu gördükten sonra bu alana yöneldiklerini belirten Yılmaz, "Cihazımızın Türkiye'de, Fransa'da, İtalya'da, İskoçya'da 500'den fazla kurulumu var. Şu an 15 kişilik ekibimizle Avrupa'daki büyümemize odaklanıyoruz. Yatırımcılar girişimciliğimizi gördü ve buna inandı. Üniversite yıllarında fikir aşamasında başlayan girişimciliğimizin bu noktaya gelmesi gurur verici." dedi.

"Cihazda özel bir mikrofon sistemi var"

Çağlar Erat da rüzgar türbinlerinin zor coğrafi şartların bulunduğu alanlara kurulduğunu, buna bağlı olarak da kanatlarda sorun ve hasarların oluşabildiğini söyledi.

Kanatlardaki arızanın enerji üretiminde verim kaybına neden olduğunun altını çizen Erat, şunları kaydetti:

"Şayet erken müdahale edilmezse ortaya çıkan zararın boyutu daha da artabiliyor. Esasında cihazımız rüzgar türbini kanatlarındaki arızanın bir an önce tespit edilmesi ve büyümeden tamir edilmesini sağlıyor. Cihazda özel bir mikrofon sistemi var. Sıcaklık, nem, basınç sensörlerinden oluşuyor. Kanadın çıkardığı ses üzerinden veri toplamış oluyoruz. Yapay zekayla çalışan bir sistem, kanatların normal çalışma sisteminde değişim olursa bilgi almış oluyoruz. Hasarın büyüklüğü veya durumunu hemen müşteriye raporluyoruz. Ülkemize böylesi bir cihazı kazandırdığımız ve ihracat başarısı gösterdiğimiz için mutluyuz. Umarım daha fazlasını da yaparız. Ülkemiz teknoloji alanında çok iyi duruma geldi. Buna da örnek olduğumuz için gururluyuz."

"Sistem artık kendini kanıtladı"

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alper Kalaycı da rüzgar türbinlerinde en önemli kısımlardan birinin kanatlar olduğunu ifade etti.

Dış hava koşullarının yanı sıra devamlı hareket halinde oldukları için kanatların ciddi yüke maruz kaldığını belirten Kalaycı, "Genç mühendis arkadaşların geliştirdiği bu izleme sistemiyle, ortaya çıkması muhtemel büyük hasarları, daha küçükken tespit etmek ve önlem almak mümkün olabiliyor. Ayrıca cihazın sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki projelerde kullanılması sistemin artık kendisini kanıtladığını gösteriyor. İhracatımızı bu tip katma değeri yüksek teknolojik konulara doğru yönlendirmemiz ayrıca çok değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Mühendislerden Yenilikçi Rüzgar Türbini Cihazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:08:42. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Mühendislerden Yenilikçi Rüzgar Türbini Cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.