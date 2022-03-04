GENÇ MÜSİAD Malatya, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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GENÇ MÜSİAD Malatya, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

04.03.2022 15:34
GENÇ MÜSİAD Malatya, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi ve Üniversite Sanayi İş Birliği Topluluğu (ÜSİT) işbirliği ile yapılan programda 'geleceğin ticaret elçileri' bir araya geldi.

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi ve Üniversite Sanayi İş Birliği Topluluğu (ÜSİT) işbirliği ile yapılan programda 'geleceğin ticaret elçileri' bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak Genç Müsiad Malatya Şubesi Başkanı Abdulkadir Tutan konuştu. Tutan, toplantının açılış konuşmasında, yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi verip, "Uluslararası öğrencilerle diyaloğumuzu artırarak ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmek için çaba gösteriyoruz. İthalat ihracat noktasında bir yol kat edebilmek adına bu programı gerçekleştirdik. Aynı zamanda aynı değerlere sahip ülkelerle bağlantımızı güçlendirmek, uluslar arası öğrencileri de topluma entegre etmek açısından bu programı düzenledik" dedi.

Toplantının devamında Türkmenistanlı ve Afganistanlı öğrenciler, ülkeleri hakkında kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan avantajlı durumları, ülkeler arasındaki ticaret hacimleri dile getirdiler. - MALATYA

GENÇ MÜSİAD Malatya, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Üniversite, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GENÇ MÜSİAD Malatya, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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