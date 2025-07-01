Genç Şefler Portekiz'de Sürdürülebilir Mutfak Eğitimi Aldı

Metro Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen "35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması"nı kazanan genç şefler, Portekiz'de sürdürülebilir ve atıksız mutfak temalı eğitime katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren şefler, Metro Türkiye'nin desteğiyle 27-29 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenen eğitim ve keşif programına katılmaya hak kazandı.

Eğitim programının ilk gününde genç şefler, Lizbon'daki D'Bacalhau restoranında Şef Julio Fernandes'in önderliğinde Portekiz mutfağının önemli unsurlarından morina balığını ve pişirme tekniklerini inceledi. İkinci gün ise Portekiz Profesyonel Şefler Derneği (ACPP) tarafından düzenlenen uygulamalı atölye çalışmasında yerel malzemeler tanıtıldı, geleneksel yemekler sürdürülebilir mutfak prensipleriyle hazırlandı.

Genç şefler ayrıca Portekiz'in gastronomi duraklarını da ziyaret etti. Ülkenin tek kadın Michelin yıldızlı şefi tarafından yönetilen Marlene Restaurant ile vejetaryen odaklı yaklaşımıyla bilinen Şef Jose Avillez'in Michelin Yeşil Yıldızlı restoranı Encanto, katılımcıların deneyimlediği önemli noktalar arasında yer aldı.

Söz konusu restoranlarda yerel ürün odaklı yaratıcı tabaklar tatma imkanı bulan genç şefler, menü planlaması, sunum teknikleri ve sürdürülebilir mutfak uygulamaları hakkında bilgi aldı. Şefler ayrıca şeflerle mutfaklarında birebir sohbet ederek onların bakış açılarını dinledi.

Timeout Market gibi kentin önde gelen gastronomi merkezlerine de ziyaretler gerçekleştiren genç şefler, Portekiz mutfağını daha yakından tanıyarak küresel mutfak vizyonlarını geliştirme fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Dr. Aslı Duran, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyan bir şirket olarak gastronominin geleceğine yön verecek olan genç şeflere bu konuda rehberlik etmeyi görev edindiklerini belirtti.

35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın yalnızca bir yetenek yarışması değil, sürdürülebilirlik vizyonlarını paylaşacak mutfak liderleri yetiştirmek için hayata geçirdikleri bir dönüşüm projesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Yarışmada dereceye giren şeflerimizi yalnızca ödüllendirmekle kalmıyor, onları Metro Türkiye sürdürülebilirlik ekosistemine aktif birer elçi olarak dahil ediyoruz. Portekiz'deki bu kapsamlı eğitimle genç şeflerimizin yerel ürünleri tanıma, uluslararası deneyim kazanma ve sürdürülebilir mutfak yaklaşımını sahada uygulama becerilerini geliştirmelerini sağladık. Bu vizyonu paylaşan şeflerle birlikte sektörde pozitif bir dönüşüm yaratmaya devam edeceğiz."

Dude Table Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal ise Portekiz'de gerçekleşen eğitim programının genç yeteneklerin ufkunu açan, onları uluslararası mutfaklarla buluşturan değerli bir adım olduğunu vurguladı.???????