Genç Tatlı Ustası, 43 Şehre Ürün Gönderiyor

Kahramanmaraş'ta çırak olarak başladığı mesleğinde genç yaşta iş kurup 40 kişiye istihdam sağlayan tatlı ustası birbirinden farklı ürünlerini il ve ülke dışına gönderiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 27 yaşındaki Yasin Karcı, tatlıcılık mesleğine küçük yaşlarda çırak olarak başladı. Farklı yerlerde çalışıp usta olan genç girişimci kendi işini kurdu. İlk önce küçük bir iş yeri ardından organize sanayi bölgesinde tatlı üretim tesisini kuran genç girişimci 40 kişiye istihdam da sağlıyor.

Yaklaşık 50 çeşit tatlıyı 43 ile yollayan Karcı, ürünlerini Avrupa ve Amerika kıtasına da gönderiyor.

İşini severek yaptığını söyleyen Karcı, "Ben 15 yaşında mesleğe başladım. Üniversitede gastronomi bölümünü bitirdim ve şehrimde çeşitli restoranlarda deneyimim oldu. 5 yıl önce baklava sektörüne girdim. Bir mahallede küçük bir pastanemiz vardı ürünleri ve kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonrasında bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde 3500 metrekare kapalı bir sistem kurduk. Belgelere, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Böyle bir tesisi kendimize ve memleketimize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kendisi gibi genç yaşta iş kurma hayali olan gençlere teknolojiden de uzak durması gerektiğini ifade eden genç tatlıcı, "Şuanda kendi şubelerimiz haricinde 43 şehre ürün gönderiyoruz. Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere de ürün gönderiyoruz. Tesis ile beraber 46 şehrimizin plakası ve bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin çalışmak istedikten sonra her şey yapabilirler. Gençlerin kolay para kazanma konutlarını ve teknolojiden, sosyal medyadan uzak durmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hem alaylı hem de mektepli olmak lazım. Gayret, sabır ve sonucunda ortaya bu şekilde güzel işler çıkabiliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ