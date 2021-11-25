Üye Girişi
Gençler AB-Türkiye İklim Forumu'nda buluştu - Son Dakika

Gençler AB-Türkiye İklim Forumu'nda buluştu

25.11.2021 14:20
Gençler AB-Türkiye İklim Forumu'nda buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından BUTEKOM'da düzenlenen AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu'nda öğrenciler, sürdürülebilir ekosistem ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından BUTEKOM'da düzenlenen AB- Türkiye Gençlik İklim Forumu'nda öğrenciler, sürdürülebilir ekosistem ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi.

AB Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesi kapsamında 1997 yılından bu yana BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, yıllık etkinlik planı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından AB İklim Diplomasisi Haftası dolayısıyla gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması maksadıyla AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Konferans Salonu'nda 15-25 yaş arasındaki gençlerin iştirakiyle gerçekleştirilen forumda iklim krizi özelinde karar vericilerin izlemesi gereken yol haritası ve alınması gereken aksiyonlar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, "İklim değişikliğine karşı çözüm üretmek zorundayız. Bu konuda özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerimizin bilgi seviyesini artıracak çalışmalar mutlaka fayda sağlayacaktır. Gençler, geleceğin karar vericileri, sanayicileri ve bilim insanları olacaklar. Bu yüzden iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi gereken en önemli kitle gençlerimizdir. Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen bu anlamlı faaliyetin verimli olmasını diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aksiyonlar hakkında bilgiler verildi

Açılış konuşmasının ardından foruma geçildi. Oturum başkanlığını Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın yaptığı forumda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Efsun Dindar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Aşkın Birgül, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Danışmanlık Hizmetleri Sorumlusu Gülçin Dündar ve Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi'nden Çevre Mühendisi Yasin Davan sunum yaptı. Forumda Yeşil Mutabakat kapsamında sürdürülebilir su kaynakları kullanım stratejileri, sürdürülebilir endüstri için yeni nesil arıtma teknolojileri, ileri biyolojik arıtma tesisleri ve proses suyunun geri kazınımı, üretim süreçlerinde karbon ayak izi tespiti ve karbon salınımı azaltıcı iyileştirmeler ve kaynak verimliliğinde iyi uygulama örnekleri ve ülke stratejileri konuları gibi farklı konu başlıkları ele alındı. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gençler AB-Türkiye İklim Forumu'nda buluştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor

Son Dakika Haberleri
14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası         
11:31
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı         
09:30
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler AB-Türkiye İklim Forumu'nda buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement