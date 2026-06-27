Gercüş'te Fıstık Aşılama Sezonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gercüş'te Fıstık Aşılama Sezonu

Gercüş\'te Fıstık Aşılama Sezonu
27.06.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık aşılaması başladı. Üreticiler kaliteli ürün için erken çalışıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Antep ve Siirt fıstığında aşılama sezonu açıldı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreticiler, sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerinin yolunu tuttu.

Gercüş ilçesine bağlı köylerde fıstık üreticileri, kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmek amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren çiftçiler, yabani fıstık ağaçlarını Antep ve Siirt fıstığına dönüştürmek ya da mevcut fıstık ağaçlarının verimini artırmak için aşı bıçaklarını ellerine aldı.

"Zamanlama verim için çok önemli"

Bahçesinde aşılama çalışmalarına başlayan üreticilerden Yusuf Kavak, fıstık aşılamasında zamanlamanın ve işçiliğin kritik rol oynadığını belirtti. Kavak, "Fıstık aşısı sabır ve ustalık gerektiren bir iş. Doğru zamanda doğru aşıyı yapmak, gelecekteki ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor. Sıcaklar bastırmadan, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyoruz ki aşının tutma oranı yüksek olsun. Bu sene de umutla işimize başladık, inşallah emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

Fıstık üreticileri ise fıstık aşısının inceliklerine değinerek, "Gercüş toprağı ve iklimi fıstık yetiştiriciliğine oldukça uygun. Ancak ağaçlardan tam verim alabilmek için aşılama şart. Biz de bugün bahçemizde aşılama çalışmalarını başlattık. Göz aşısı yöntemini kullanarak en kaliteli fıstık çeşitlerini ağaçlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız hem kaliteyi artırmak hem de yüksek rekolte elde etmek" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Gercüş, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gercüş'te Fıstık Aşılama Sezonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:56:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gercüş'te Fıstık Aşılama Sezonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.