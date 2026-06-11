Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) telefon ve internet aboneliklerine yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek kurallarla birlikte abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri yeniden şekillenecek ve güvenlik önlemleri artırılacak.

KİMLİK DOĞRULAMASINDA YENİ UYGULAMALAR

Yeni düzenlemeye göre abonelik sözleşmeleri hem yazılı hem de elektronik ortamda yapılabilecek. Ancak sözleşme öncesinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması zorunlu olacak.

Kimlik doğrulama işlemleri elektronik kimlik belgesi, şifre, yüz tanıma sistemi veya parmak izi özeti gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilecek. Uzaktan yapılan abonelik işlemlerinde doğrulama tamamen elektronik ortamda yapılırken, yüz yüze başvurularda kimlik kontrolüne ek olarak işlem anına ait video kaydı da alınabilecek.

Çipli kimlik kartları ve NFC özellikli kimlik belgeleriyle elektronik doğrulama yapılmasına imkan tanınırken, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yakın alan iletişimi teknolojisi kullanılarak kimlik doğrulaması gerçekleştirilebilecek.

Elektronik kimlik belgesi bulunmayan yabancıların kimlik bilgileri Göç İdaresi Başkanlığı kayıtları üzerinden doğrulanacak. Diplomatik misyon çalışanları ile ailelerinin kimlik doğrulama işlemleri ise Dışişleri Bakanlığı üzerinden yapılacak.

AYNI KİŞİ ADINA AÇILABİLECEK HAT SAYISI DENETLENECEK

Düzenlemeyle birlikte işletmecilere, BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde aynı kişi adına yeni abonelik açmama yükümlülüğü getirildi.

Bu uygulamayla bir kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısının daha sıkı şekilde kontrol edilmesi ve olası suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜM HATLAR ÜÇ AYDA BİR KONTROL EDİLECEK

Yeni kurallar kapsamında işletmeciler, tüm abonelerin aktiflik durumunu üç ayda bir denetleyecek.

Gerçek kişi abonelerin yanı sıra kurumsal aboneliklerde de yetkili kişilerin kimlik bilgileri resmi kayıt sistemleri üzerinden doğrulanacak. Şirket aboneliklerinde ayrıca firmanın faaliyetinin devam edip etmediği de kontrol edilecek.

DOĞRULANAMAYAN HATLAR KULLANIMA KAPATILACAK

Denetimler sırasında abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde ilk aşamada aboneye kısa mesaj gönderilecek.

Bildirimden sonra 30 gün içinde doğrulama yapılmaması durumunda hatta kısıtlama uygulanacak. Doğrulama işleminin 90 gün boyunca tamamlanmaması halinde ise ilgili hat tamamen kullanıma kapatılacak.

Kurumsal aboneliklerde yalnızca yetkili kişinin doğrulanamaması durumunda hat kapatılmayacak ancak yeni bir yetkili belirlenene kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

AMAÇ KAYIT DIŞI HATLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

BTK, yeni düzenlemelerle kimlik sahteciliğini önlemeyi, abonelik işlemlerindeki güvenliği artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını azaltmayı amaçlıyor.