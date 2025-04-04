Gerze\'de Market Denetimleri Sürüyor

Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlere denetim yapıldı.

Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın alışverişte mağduriyet yaşamaması adına fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki zincir marketlerde denetimler gerçekleştiren ekipler, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırmasını yaparak incelemelerde bulundu. Marketler, fiyat etiketlerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen yönünden de denetlendi. - SİNOP