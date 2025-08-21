Getir'den Kanserli Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Getir'den Kanserli Çocuklara Destek

Getir\'den Kanserli Çocuklara Destek
21.08.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Getir, KAÇUV'un Umutlu Kutular projesi ile 800 aileye umut ve temel ihtiyaç ulaştıracak.

Getir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından 2016 yılından beri yürütülen Umutlu Kutular projesinin bir parçası oluyor. Türkiye genelindeki hastanelerde, tedavi gören çocuklara ve ailelerine destek olmak üzere yola çıkılan projede, İstanbul'daki 10 farklı çocuk hematoloji-onkoloji servisine Umutlu Kutular'ın dağıtımı tamamlandı. Getir, proje kapsamında yıl sonuna kadar 17 ildeki toplam 28 farklı hastanede 800 çocuğa ve ailesine Umutlu Kutular'ı ulaştıracak.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen markalarından Getir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Umutlu Kutular Projesi'ne destek veriyor. Kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin hastane ortamında hijyen, gıda ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan projede, ihtiyaç ürünlerinden oluşan kutular doğrudan hastanelerdeki ailelere ulaştırılıyor. Getir'in sağladığı bu destek de ailelerin sosyal izolasyonunun azaltılmasını ve tedavi sürecine kesintisiz odaklanabilmelerini mümkün kılıyor. Ürünlerin temininden teslimatına kadar tüm süreci üstlenen Getir, İstanbul Başakşehir, Fatih, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sarıyer, Şişli ve Ümraniye'deki 10 farklı çocuk hematoloji-onkoloji servisinde toplam 212 çocuğun ailesine Umutlu Kutular'ın dağıtımı tamamlandı. Getir, proje kapsamında yıl sonuna kadar 17 ilde toplam 28 farklı hastanedeki 800 aileye Umutlu Kutular'ı ulaştıracak.

Proje ile ilgili bilgi veren GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, "Kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, kullanıcılarımıza ihtiyaçları hızlı bir şekilde ulaştırmakla kalmıyor; teknoloji ve lojistik gücümüzü toplumsal fayda sağlamak için de kullanıyoruz. KAÇUV'a verdiğimiz bu destek, çocukların ve ailelerinin en hassas anlarında yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bizim için büyük anlam taşıyor. Umutlu Kutular ile sadece temel ihtiyaçları değil, aynı zamanda dayanışmayı ve umudu da ulaştırıyoruz. Bu projenin Türkiye genelinde daha fazla hastaneye ulaşmasına katkı sunmak ve sunduğumuz katkının tedavi sürecinde küçük de olsa bir fark oluşturması, bizler için en büyük motivasyon kaynağı" dedi.

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız ise şu bilgileri aktardı: "KAÇUV'un bundan 25 yıl önce başlayan, kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek faaliyetleri bugün Türkiye'deki 25 farklı şehirde bulunan 48 servise ulaşmış durumda. Her geçen yıl daha fazla çocuğumuza ulaşmak, Türkiye'nin birçok ilinde yeni projeler üretmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2016'dan bu yana sürdürdüğümüz Umutlu Kutular projemiz de bunlardan biri. Kanser tedavisi gören çocukların ailelerinin hijyen ve gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarına hastane servislerinde erişimlerini kolaylaştırmak ve tedavi sürecine kesintisiz odaklanmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz Umutlu Kutular desteğimizin en iyi şartlarla yeniden başlamasına olanak sağlayan Getir'e teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğiyle kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek vermeyi, tedavi sürecinde Umutlu Kutularımızla da onların yanında olmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Hastane, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Getir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Getir'den Kanserli Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:55:18. #7.11#
SON DAKİKA: Getir'den Kanserli Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.