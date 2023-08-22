Getir, dünya genelinde 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformu Getir, dünya genelinde yeniden yapılanma planını hazırladı. Temmuz sonunda yaptığı açıklama ile İtalya, İspanya ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklayan şirket şimdi de yüzlerce kişiyi işten çıkaracak.

2 BİN 500 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİYOR

Getir, dünya genelinde toplam çalışanlarının yüzde 10.9'una denk gelen 2 bin 500 kişiyi işten çıkarılacak. Şirket Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edecek.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA İLGİ ARTTI

Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir'e benzeyen şirketlerin sayısı koronavirüs salgını sırasında arttı. Daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.