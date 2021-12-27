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Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika

Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

27.12.2021 14:10
Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde adına festivaller düzenlenen Gezende eriği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde adına festivaller düzenlenen Gezende eriği, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Gülnar'da yetişen ve lezzetiyle ün yapan Gezende eriğinin kalitesi tescillendi. Gezende eriğine, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Gezende Muhtarlığının girişimleri ve çabalarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'coğrafi işaret ve tescil belgesi' verildi. Belge, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törende Türk Patent Enstitüsü Başkan Vekili Dr. Mehmet Duyar tarafından AK Parti Mersin Milletvekili Gül Yılmaz, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Gezende Mahalle Muhtarı İbrahim Hakkı Küçük, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın, Mersin eski Tarım İl Tarım Müdürü Hasan Hüseyin Oluğ'a teslim edildi.

Gezende Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın, 2008 yılından buyana hayalini kurdukları, 2016 yılından buyana da markalaştırmak için mücadele ettikleri Gezende eriğinin nihayet hak ettiği değeri bulduğunu söyledi.

Gezende Mahallesi Muhtarı İbrahim Hakkı Küçük ise erik üretiminin Gezende Köyünde önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

"Bölgede coğrafi işaret belgesi alan tek ürün"

Kendisi de Gezende Mahallesi'nden olan eski Mersin İl Tarım Müdürü Hasan Hüseyin Oluğ, patent projesini Gezende Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 2016 yılında Çukurova Kalkınma Ajansı'na sunduklarını hatırlattı. ÇKA'nın projeyi uygun görmesi ve desteklemesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'nun değerlendirmelerine girdiklerini kaydeden Oluğ, "Daha sonra erik ile ilgili analizler gönderildi, değerlendirmeler yapıldı. Bundan 6 ay önce coğrafi işaret bültenine girdi. İtiraz olur mu diye 6 ay askıda kaldı. Askı sürecinde itiraz olmadığından dolayı projemiz kabul edildi" dedi.

Gezende eriğinin bölgede ilk coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün olduğuna dikkat çeken Oluğ, "Pomolojik analizi yapıldı. Eriğin sertliği, rengi, tadı, aroması ve kokusuna bakıldı. Gezende'nin toprağı kireçli burada böyle kaliteli eriğin nasıl yetiştiğine dair savunma yapmamızı istediler. Bölgenin özelliklerinden ve toprak yapısı ile ilgili gerekli sunumları yaptık ve sonunda tescil belgemizi aldık" diye konuştu.

Bu belgenin Gezende eriğine değer katacağını savunan Oluğ, "Gezende eriği zaten tanınıyor. Bundan sonra Gezende eriği yetiştiricilerini kayıt altına alacağız. Kim üretiyor bileceğiz. Gezende erik üreticilerine barkod vereceğiz. Rasgele bir erik üreticisi eriğini, Gezende eriği diye satamayacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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Patent, Gülnar, Mersin, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gezende eriği coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika Ekonomi


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