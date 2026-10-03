Gezeravcı, Şanlıurfa'da Türkiye'nin uzay ekosistemine paydaş olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Gezeravcı, Şanlıurfa'da Türkiye'nin uzay ekosistemine paydaş olabileceğini söyledi

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Gezeravcı, Şanlıurfa\'da Türkiye\'nin uzay ekosistemine paydaş olabileceğini söyledi
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Şanlıurfa'daki 9. TEKNOFEST'te tesis ve sanayi altyapısının ülkeyi uzay ekosistemine paydaş yapabilecek seviyede olduğunu söyledi. Gezeravcı, gençlerle bir araya geldiğini ve çalışmaların gelecek nesillere ilham vereceğini belirtti.

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, sahip olduğu tesis ve sanayi altyapısının ülkeyi her türlü uzay ekosistemine bir paydaş olarak katabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST'in bu yıl 9'uncusunun Şanlıurfa'da düzenlendiğini anımsatan Gezeravcı, "Şanlıurfa, Türkiye'nin içinde genç nüfusun en yüksek ve yoğun olduğu ilimiz. Çevre illerle bütün bölgeden toplanan kardeşlerimizin burada heyecanını birlikte ortak oluyoruz." diye konuştu.

Etkinlik çadırlarında gençlerle bir araya geldiklerini dile getiren Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde savunma, havacılık ve uzay alanında yapmış olduğu çalışmaların sirayet edeceği net bir biçimde karşılığını görecek olduğumuz geleceğimizin teminatı kardeşlerimizle halihazırda yapılan çalışmaları bir araya getirecek, onların heyecanına daha da ileri bir noktada ilham kaynağı olacak seviyeye taşımak için bu faaliyetlere devam ediyoruz." diye konuştu.

Gezeravcı, TEKNOFEST'te "Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun" cümlesinin festival akışında tekrar edilen bir cümle olduğunu vurgulayarak, bunun anlamının çok derin olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda yer alma fırsatı imkanı bulmuş bir vatandaş olarak kendisinin 18 yaşına kadar bir uçağa dokunamadığını anlatan Gezeravcı, "Bugün anne babalarının elinden tutarak buraya gelen daha yeni yürümeye başlamış bebeklikten çocukluğa adım atmış yaştaki bireylerimizden, üniversite çağında kendisine kariyer yolu belirlemiş kardeşlerimize varana kadar net olarak zihinlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kabiliyetleriyle ilgili bir resme vesile olabilecek ve yürüyecekleri yolda ilham olabilecek sonuçları somut görebilecekleri bir alana burada şahitlik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı, onların heyecanına ortak olabildikleri bire bir etkileşim ve diyalog kurabildikleri ve tepkilerini net görebildikleri bu ortamda gerçekleştirilen organizasyonun ne kadar somut sonuçlara vesile olduğunu da yerinde gözlemlediklerini vurguladı.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkla eriştiği altyapının uzay ekosisteminde neye karşılık geldiğinin bugüne kadar tam idrak edilmediğini bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Uydu gibi uzayın kısıtlı bir faaliyet alanının dışında kapasitemizin ne olduğunu, uluslararası bileşenlerle birlikte operasyon yürüttüğümüz zaman net olarak idrak etme fırsatı bulduk. Türkiye'nin sahip olduğu tesis ve sanayi altyapı ülkeyi her türlü uzay ekosistemine bir paydaş olarak katabilecek seviyede. Önemli olan bu ekosistemin dişlileri arasında hak ettiği konumda net olarak bir karşılık bulacak projenin içine dahil edilmesi."

"Uzay ekosisteminin uluslararası işbirliklerine kanalizesi için çalışmalar sürüyor"

Gezeravcı, 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) dikkati çekerek, Türkiye'de var olan altyapı ve insan kaynağının bu alanda bir araya getirilmesi ve kongrenin Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti.

Kongrenin Türkiye'ye sağlayacağı somut çıktılara da değinen Gezeravcı, üniversitelerden bu konuda gelecek olan bilimsel makalelerin özetlerinin sunulmasının önemli olduğunu bildirdi.

Gezeravcı, bu makale özetlerinin değerlendirme komitelerine sunulması konusunda en fazla başvurunun Türkiye'den alındığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İşin dip dalgasının ortaya çıktığı noktadayız. Biz bu heyecanı, bu kitleye sirayet edebilecek biçimde aktarabilmiş durumdayız. Bunların ortaya koyabilecekleri net ürünler bundan sonraki safhada sanayi çıktıları olarak yine sirayet etmeye devam edecek. Bundan sonraki süreçte, uzay ekosisteminin sorumluluğunu yüklenmiş kurumların rehabilite edilmesi, uzay ekosisteminin uluslararası işbirliklerine daha iyi kanalize edilebilmesi, onlarla entegrasyonun gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar devam ediyor."

Kaynak: AA
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