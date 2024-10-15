Gıda İsrafı Ciddi Tehdit: İSTİB Başkanı Uyardı - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda İsrafı Ciddi Tehdit: İSTİB Başkanı Uyardı

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, gıda israfının artışına dikkat çekerek, gıda güvenliğinin önemini vurguladı.

15.10.2024 11:49
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, insanlık tarihi boyunca tarımsal üretimin hiçbir zaman günümüzdeki seviyelerde olmadığına ancak kaynak kullanımı ve israf dolayısıyla potansiyel tehdidin de hiç bu kadar büyümediğine dikkati çekerek, "Hiç bu kadar üretmedik, hiç bu kadar israf etmedik, böylesine ciddi bir gıda tehdidi altında olmadık." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2024 yılı Dünya Gıda Günü'nün "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıdaya erişim hakkı" temasıyla kutlandığını belirterek, sürdürülebilir gıda güvenliğinin önemini hatırlattı.

İnsanlık tarihi boyunca tarımsal üretimin hiçbir zaman günümüzdeki seviyelerde olmadığına ancak kaynak kullanımı ve israf dolayısıyla potansiyel tehdidin de hiç bu kadar büyümediğine dikkati çeken Kopuz, "Hiç bu kadar üretmedik, hiç bu kadar israf etmedik, böylesine ciddi bir gıda tehdidi altında olmadık." ifadelerini kullandı.

Bugün ileri teknoloji sayesinde büyük miktarlarda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini ifade eden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabiri caizse, dünya olarak yiyecek dağları üretiyoruz. Ancak bu dev gıda üretiminin üçte birini kayıp ve israf nedeniyle kaybediyoruz. Peki, bu kaybedilen gıda ile kaç kişiyi besleyebiliriz? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) bu yıl yayınladığı rapora göre, tam iki milyar kişiyi israf edilen gıdalarla doyurabiliriz. Yani dünyada yetersiz beslenen 1 milyar kişinin iki katını. Bazı yerlerde ise bu oran nüfusun tamamı.

Örneğin Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırım nedeniyle 2,3 milyonluk nüfusunun tamamı gıda ve su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmış durumda. Gözü dönmüş İsrail tarafından Gazze'deki halkın gıdaya ve suya erişimini engellenmekte, insanlık ve savaş suçları işlenmektedir. Bu durum kabul edilemez. Kısaca bizler, yetersiz beslenen insanların 'daha iyi bir yaşam için gıdaya erişim hakkını' gıda israfı yaparak ellerinden alıyoruz. Bunun sorumluluğu da vebali de bizlerin üstünde. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli, tek bir zerre gıdanın bile israf edilmemesi için azami çaba göstermeliyiz."

Kopuz, İSTİB olarak, tarladan sofraya tüm aşamalarda gıda israfının azaltılması için projeler hazırladıklarını, yarışmalar düzenlediklerini, üyelerinin de tüketicilerin de bilincini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini aktardı.

Kopuz, "Bu konuda her kişi ve kurumun çaba göstermesinin insanlık için bir ölüm kalım meselesi olduğuna olan inancımla Dünya Gıda Günü'nün toplumsal bilincin artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Gıda Günü, İnsan Hakları, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda İsrafı Ciddi Tehdit: İSTİB Başkanı Uyardı - Son Dakika

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