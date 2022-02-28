Giresun'da fındık fiyatı düştü - Son Dakika
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Giresun'da fındık fiyatı düştü

28.02.2022 18:46
Giresun'da fındık fiyatı düştü

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 1 lira düşüşle 36 liraya geriledi.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 1 lira düşüşle 36 liraya geriledi.

Giresun'da geçen hafta 33 liradan 4 lira yükselişle 37 liraya alıcı bulan fındık, bu haftaya ise düşüşle başladı. Fındık tüccarı Bilal Artul, "Geçen hafta fındık fiyatı 37 lira seyrederken, bu hafta 36 liraya geriledi. Fındık fiyatını belirleyen arz-talep meselesidir. Çoğu insan fiyatı tüccar veya fabrika belirliyor sanıyor ama böyle değil. Şu an fındıkta talep yüzde 50 oranında. Yılbaşına kadar üreticilerin ve TMO'nun elinde fındık vardı ama fındık fiyatı birden 40 liraya çıktı. Bunun asıl sebebi talep meselesidir. Tabii dövizin etkisi de yok diyemeyiz. Şu anda TMO'nun fındık satacağı gündemde olduğu için sanayiciler, ihracatçılar fiyatları düşük tutarak TMO'nun elindeki fındığı düşük almaya çalışıyor. Bu yüzden talebi düşük tutuyorlar" dedi.

Fındığa yeterince katma değer katılamadığını ve bu yüzden hammadde olarak düşük fiyata satıldığını ifade eden Arul, "Biz kendi ürünümüzü kendimiz işleyemiyoruz, en büyük sorunumuz da bu. Biz natürel olarak ihracat yapıyoruz. Türkiye'den işlenmiş fındığı ya da çikolatayı ihracat etmiyoruz. Türkiye olarak katma değerini oluştursak fındığın fiyatını biz belirliyor olacağız. Ürünler Avrupa'da işleniyor, sonra Türkiye'ye katma değerli şekilde satılıyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun'da fındık fiyatı düştü

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Fabrika, Türkiye, Giresun, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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