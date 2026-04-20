Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek

20.04.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, Girişimci Destek Programı ile 2 milyon lira destek sunulacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sunduklarını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından Girişimci Destek Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığına işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında 3 bin 899 proje için 5,6 milyar lira destek kararı aldık. Şimdiye kadar 1842 proje için 1,8 milyar lira destek sağladık. Girişimci Destek Programı 2026 yılı ikinci çağrısıyla yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgiye göre, çağrı için 8 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Program kapsamında desteklenecek sektörler, "imalat", "telekomünikasyon", "bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler", "bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri" ile "bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" olarak sıralandı.

Detaylı bilgi ve başvuru için "http://kosgeb.gov.tr" adresinden faydalanılabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:31:57. #7.13#
SON DAKİKA: Girişimcilere 2 Milyon Lira Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.