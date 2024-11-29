Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Girişimcilerin Büyük Hataları" etkinliğinde, girişimcilik ve markalaşma dünyasının önemli isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Branding Türkiye'nin kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve Dr. Ekrem Teymur, girişimcilerin sıkça yaptığı hataları ve bu hatalardan nasıl kaçınılabileceğini ele aldı. Teymur, plansızlığın ve plana körü körüne bağlılığın girişimler için ölümcül olduğunu vurguladı.

29.11.2024 17:40
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28 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenen "Girişimcilerin Büyük Hataları" etkinliği, girişimcilik ve markalaşma dünyasından önemli isimleri ağırladı. Branding Türkiye ve İKÜ Tasarım Fabrikası ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte, Branding Türkiye'nin kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve Haberler.com'un kurucusu Dr. Ekrem Teymur konuşmacı olarak yer aldı.

GİRİŞİMCİLİK VE MARKALAŞMADA KRİTİK DERSLER

Etkinliğin ilk bölümünde söz alan Mürsel Ferhat Sağlam, markalaşmanın girişimlerin sürdürülebilir başarısındaki kritik rolünü vurguladı. Sağlam, girişimcilerin sıkça yaptığı hatalara değinerek şunları söyledi: "Markalaşma sadece bir logo veya görsel tasarımla sınırlı değildir. Markanızın değerlerini, hikayesini ve müşterilerle kurduğu duygusal bağı güçlendirmezseniz, pazarda kalıcı bir yer edinmeniz zorlaşır." Sağlam ayrıca, girişimlerin değişen müşteri beklentilerine nasıl adapte olabileceklerine dair somut örnekler sundu.

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

DR. EKREM TEYMUR: PLANA KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLI KALMAK ŞİRKETLER İÇİN TEHLİKELİDİR!

İkinci bölümde ise Dr. Ekrem Teymur, girişimcilik dünyasında yapılan stratejik hataları ele aldı. Teymur, plansız hareket etmenin girişimlerin başarısız olmasında en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ederken, planlara körü körüne bağlı kalmanın da tehlikelerine dikkat çekti. Teymur, "Bir girişimin başarılı olması için hem stratejik bir planınızın hem de bu planı değişen şartlara göre güncelleyebilme yeteneğinizin olması gerekir. Esneklik, girişimlerin hayatta kalmasını sağlayan anahtardır" dedi.

Etkinlik, girişimcilik dünyasına adım atan katılımcılara önemli bilgiler sunarken, networking oturumlarıyla fikir alışverişi ve iş birliği fırsatları yarattı. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, girişimcilik ekosistemindeki yenilikçi fikirleri desteklemeyi amaçladı.

Markalaşma ve girişimcilik arasındaki güçlü bağın tartışıldığı bu etkinlik, katılımcılara iş dünyasında daha sağlam adımlar atabilmeleri için değerli ipuçları sundu.

Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü

Kültür Üniversitesi, Cengiz Ekrem Teymur, İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilerin Büyük Hataları: Plan Yapmanın İncelikleri ve Markalaşmanın Gücü - Son Dakika

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