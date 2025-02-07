Girişimciliğe 2024'te 778 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimciliğe 2024'te 778 milyon dolarlık yatırım

Girişimciliğe 2024\'te 778 milyon dolarlık yatırım

YTÜ Yıldız Teknopark, Türkiye'deki girişimlerin 2024'te 778 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı.

07.02.2025 11:17
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark, "StartupCentrum - Yıldız Tekno GSYO Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu 2024"ü paylaştı.

YTÜ Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamada yer alan rapora göre, Türkiye genelindeki teknoparklarda faaliyet gösteren girişimler toplamda 778 milyon dolar yatırım alarak bir önceki yıla kıyasla üç katın üzerinde büyüme kaydetti.

Teknoparklar özel araştırma kısmının da yer aldığı çalışmada, Türkiye genelinde 91 teknoparkta faaliyet gösteren 11 bin 95 firma olduğu belirtildi. 17 teknoparkla İstanbul en fazla teknoparka ev sahipliği yapan şehir olurken İstanbul'u sırasıyla 10 teknoparkla Ankara, 4'er teknoparkla İzmir ve Kocaeli takip etti.

Türkiye'de 91 teknoparkta faaliyet gösteren 11 binden fazla firma arasından 623 girişim, 2018'den bugüne dek toplam 1,73 milyar dolar yatırım alırken, bu girişimler 215'inin 2024'te TÜBİTAK Fonu ile yatırım alan girişimler oldu. Bu turlarda toplam 5,9 milyon dolar yatırım yapıldı ve özel sektörden yatırım alan 408 girişim ise kalan 1,72 milyon doları bölüştü.

Yatırım oranlarındaki artışa dikkati çeken raporda, bir önceki yılı 237,71 milyon dolar olan yatırımların 2024'te 778,82 milyon dolar seviyesine ulaştığı açıklandı. Yatırım adedinin ise aynı doğrultuda artış göstererek 152'den 318'e çıktı. 318 girişimden 103 tanesi özel sektörden yatırım aldı. Yapay zeka tabanlı çözümler (özellikle finans ve lojistik alanlarında), oyun geliştirme stüdyoları ve dijital sağlık uygulamaları ise yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği alanlar oldu.

Toplamda 73 girişimle listenin birinci sırasında yer alan YTÜ Yıldız Teknopark, yatırımların büyüklüğüne göre yapılan sıralamada ise 196,1 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Yine 763 firmaya ev sahipliği yapan YTÜ Yıldız Teknopark'ta, Spyke Games, Meditopia ve Binbin gibi firmalar en yüksek yatırımları alan girişimler olarak ön plana çıktı.

"Yatırımcı ağlarını genişletmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişimi açısından teknoparkların rolünün yalnızca yerelde değil, küresel çapta da rekabet eden teknoloji şirketleri yetiştirmek üzerine şekillendiğini belirtti.

Garip, YTÜ Yıldız Teknopark olarak, 763 firmaya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de en fazla teknoloji girişimine destek sağlayan teknopark konumundayız. Verilerle kanıtlanan başarımızın ardında, girişimcilerimize sağladığımız AR-GE altyapısı, finansal destek mekanizmaları ve küresel ölçeklenme fırsatları yer alıyor. Bu güçlü ekosistem sayesinde, Türkiye'de teknoparklarda faaliyet gösteren toplam 11 binden fazla firma arasında önemli bir paya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilerine sağladıkları güçlü ekosistemin başarılarının temelini oluşturduğuna değinen, Garip şunları kaydetti:

"Yine 2024'te teknopark girişimlerine yapılan toplam yatırımın 778 milyon dolara ulaşması, ekosistemin büyüme potansiyelini ve yatırımcıların teknolojiye olan ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. YTÜ Yıldız Teknoparkımızın en fazla yatırım alan girişime ev sahipliği yapan Teknopark olması ise kesinlikle tesadüfi değildir. Bizler, bölgesel liderlik vizyonumuz doğrultusunda, girişimcilerimizin uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak için yeni işbirlikleri geliştirmeye ve yatırımcı ağlarını genişletmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimciliğe 2024'te 778 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika

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