Girişimcilik Ekosistemine 7,3 Milyar Lira Kaynak - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilik Ekosistemine 7,3 Milyar Lira Kaynak

Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, girişimcilere 7,3 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

08.10.2024 16:19
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SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Fon mekanizmalarımızla, uygulamalarımızla girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturacak finansman imkanlarını ekosistemimizin hizmetine, istifadesine sunuyoruz. Bu finansman mekanizmalarıyla girişim sermayelerine şimdiye kadar bakanlık olarak 7,3 milyar liralık bir kaynağı ayırdık ve bunun sayesinde tam 67 milyar liralık bir finansmanın harekete geçmesine vesile olmuş durumdayız" dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, ATO Congresium'da 'TechAnkara Proje Pazarı' programı düzenlendi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, girişimciler, teknoloji firmaları, savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Çoştu, teknoloji girişimciliğinin gelişim hızını artırmak ve girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesini sağlayacak adımları atmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Ar-Ge teşviklerimizden TEKNOPARK uygulamalarımıza, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimizden fonların fonu mekanizmalarımıza varıncaya kadar bütünleşik bir yaklaşımla hazırlanmış pek çok uygulama ve düzenleme ile Türkiye'nin teknoloji odaklı ekonomik dönüşümüne hız vermiş durumdayız. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi mekanizmalarımızla, uygulamalarımızla girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturacak finansman imkanlarını ekosistemimizin hizmetine, istifadesine sunuyoruz. Bu finansman mekanizmalarıyla girişim sermayelerine şimdiye kadar bakanlık olarak 7,3 milyar liralık bir kaynağı ayırdık ve bunun sayesinde tam 67 milyar liralık bir finansmanın harekete geçmesine vesile olmuş durumdayız. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ölçeklenmesi için öncü rol üstlenen TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı, bilinen adıyla BİGG programı ile bugüne kadar tam 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

KOSGEP girişimcilik destekleriyle geçen aylar içerisinde önemli bir yeniden yapılandırmaya gittiklerini kaydeden Coştu, "Destek limitlerimizi tam 5 kat artırarak girişimcilerimizin, girişimci adaylarımızın istifadesine sunduk. Adeta girişim fabrikasına dönüşen TEKNOFEST'lerden artık her yıl binlerce girişimcimiz çıkıyor. Hedefimiz Türkiye'den 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimin doğmasını ve bunların arasından da en az 100 tanesinin milyar dolar değerlemeyi aşmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda teknoloji girişimlerimizin uluslararası arenada boy göstermesi için gereksinim duydukları tüm destekleri kapsayıcı bir şekilde sağlayan, sunan Turcorn 100 programını bakanlık olarak devreye almış durumdayız. Girişimcilik ekosistemimizi küresel cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan Turcron 100 programıyla hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerinin ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Coştu, kalkınma ajanslarıyla yürütülen küresel girişimcilik etkinliklerine katılım çağrısı ile girişimcilerin dünyanın önde gelen girişimcilik etkinliklerine katılmalarına destek sunduklarını belirterek, "Diğer taraftan Terminal İstanbul Projesi ile İstanbul Atatürk Havalimanı terminallerini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü yapma vizyonumuzun temel taşlarından biri de açıkçası dünyanın yetenekli zihinlerini yenilikçi fikirlerini bu topraklarda Türkiye'de geliştirerek girişimcilere dönüştürmesi olarak görüyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Tech Ankara Ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Kaynak: DHA

Zekeriya Çoştu, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilik Ekosistemine 7,3 Milyar Lira Kaynak - Son Dakika

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