Global kripto borsalarından \'\'forex\'\' adımı

Türkiye'de kaldıraçlı alım satım işlemleri (forex), 2011'den itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenleme ve denetimi altına alındı. 6 Aralık 2012'de yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kaldıraçlı döviz işlemleri sermaye piyasası mevzuatına dahil edildi ve söz konusu hizmeti sunmak isteyen tüm kurumlar için SPK lisansı ile denetim şartı getirildi.

500X KALDIRAÇ VAADEDİYOR, TANITIMLAR SÜRÜYOR

Global kripto borsaları, Türk kullanıcılara ulaşmak için yasak olmasına rağmen Türkçe reklam kampanyaları ve referans programlarına devam etmelerine ek olarak uygulamalarına kaldıraçlı forex işlemi özelliği ekleyerek kullanıcılarına sunmaya başladı. Kripto para alım satımının ötesine geçen bu özellik; döviz çiftleri, emtialar ve hatta hisse senetleri üzerinde kaldıraçlı işlem imkanı tanıyor. Global kripto borsası Bybit'in forex ürününde 500 kata kadar kaldıraç vaadediliyor. Bybit'in forex ürünü Türk kullanıcılara yönelik affiliate kampanyalarıyla tanıtılarak SPK mevzuatı açısından son derece kritik bir eşiği aşıyor. 6362 sayılı Kanun, bu tür faaliyetlerin yalnızca SPK lisanslı aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla yürütülmesine izin veriyor. Hiçbir yabancı kripto borsası, kaldıraçlı alım satım yetkisi kapsamında Türk kullanıcılara doğrudan hizmet verme iznine sahip değil. Uzmanlar bu faaliyetlerin gri alanda gibi gözükse de net bir şekilde izinsiz faaliyet kapsamına girdiğini belirtiyor.

YASAĞI ÇİĞNEYENLERİ AĞIR YAPTIRIMLAR BEKLİYOR

Kanunda bu yasağı çiğneyenlere ağır yaptırımlar öngörüldüğünü, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabileceğini belirten uzmanlar, içerik ve yer sağlayıcıların yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), SPK'nın başvurusu üzerine erişimi doğrudan engelleyebildiğini ifade ediyor.

UZMANLAR UYARIYOR: SPK LİSANSI OLMAYAN PLATFORMU KULLANMAYIN

Uzmanlar, SPK lisansı bulunmayan bir platform üzerinden kaldıraçlı işlem yapan Türkiye'de yerleşik yatırımcıların cezai yaptırımla doğrudan karşılaşmasa da ciddi riskler üstlendiğini belirtiyor. Olası bir mağduriyet durumunda Türk mahkemelerine ya da SPK'ya başvurma hakkı son derece kısıtlı kalırken platformun erişim engeline takılması halinde hesaplara ulaşmak da güçleşebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, hem dolandırıcılık hem de olası yaptırım mağduriyeti yaşanmaması için SPK lisanssız platformlarda kaldıraçlı işlem yapılmaması gerektiğini önemle vurguluyor.