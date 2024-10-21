Global Marketing Summit 2024 İstanbul'da! - Son Dakika
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Ekonomi

Global Marketing Summit 2024 İstanbul'da!

23-24 Ekim'de düzenlenecek zirvede Philip Kotler gibi uzmanlar, 'Sürdürülebilir Büyüme'yi tartışacak.

21.10.2024 14:17
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Global Marketing Summit 2024, dünyanın önde gelen pazarlama uzmanları ve iş dünyasının etkili düşünce liderlerini 23-24 Ekim'de İstanbul'da buluşturacak.

KREA M.I.C.E.'dan yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Büyüme" temasıyla gerçekleşecek etkinliğin onur konuğu, "Modern Pazarlamanın Babası" olarak tanınan Philip Kotler olacak.

Etkinlikte dördüncü kez onur konuşmacısı olarak yer alacak Kotler, "50 yılın perspektifinde Pazarlamanın Geleceği ve bizleri neler bekliyor?" konusundaki öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

Global Marketing Summit 2024, farklı sektörlerden liderleri, akademisyenleri ve düşünce liderlerini ağırlayarak 150'nin üzerinde konuşmacı ve 100'den fazla oturum ile pazarlama dünyasına ışık tutacak.

Garanti BBVA, Borusan Otomotiv, Aras Kargo ve Vestel gibi büyük firmaların desteğiyle gerçekleşecek zirvede ayrıca katılımcılara özel workshoplar ve masterclasslar da düzenlenecek.

Zirve kapsamında 23 Ekim'de gerçekleştirilerek "CMO Circle Özel Öğle Yemeği" ile CEO'lar ve üst düzey yöneticiler bir araya getirilirken, diğer günlerde çevrim içi içerikler paylaşılacak.

Zirvenin katılımcıları arasında Geniusworks Yöneticisi Peter Fisk, Epica Awards Editoryal Direktörü Mark Tungate, FinchFactor Global Kurucusu Kerrie Finch, Hult International Business School & Ashridge Executive Education'da Pazarlama ve Liderlik Profesörü Alex Reeve, Diversity in Luxury CEO'su ve Yazar Elizabeth Solaru yer alacak.

Ayrıca, Warner Bros. Discovery CEE ve MENAT Bölgeleri Yerel Markalar ve Franchise Yönetimi'nden Sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı Grigory Lavrov, Wheeler Dealers sunucusu ve gazeteci Mike Brewer, takım kültürü uzmanı, F1 yorumcusu Marc Elvis Priestley ve Muslim Girl Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni Amani de zirvede bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, bu yılki zirvenin pazarlama dünyasının önemli liderlerini ve uzmanlarını bir araya getireceğini belirtti.

Ferik, "Sürdürülebilir Büyüme" temasının tüm içeriklerde öne çıkarıldığını ve katılımcılara zengin bir bilgi paylaşımı sunulacağını vurgulayarak, "Gerek konuşmacı ve katılımcı profili açısından, gerekse karbon ayak izi düşüklüğümüz ile dünyanın en çeşitli, en kapsayıcı en eşit zirvelerinden biri olduğumuzu gururla paylaşıyoruz. Etkinliğimizin, içeriği ve tüm değerli unsurları ile dünyada ve Türkiye'de yapılan tüm diğer konferanslara da başarılı bir örnek olması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Philip Kotler, Etkinlikler, istanbul, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Global Marketing Summit 2024 İstanbul'da! - Son Dakika

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