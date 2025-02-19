Global Riskler Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Ekonomi

Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından düzenlenen 11. Global Riskler Zirvesi, "Çoklu Krizler Çağında Belirsizliği ve Fırsatları Yönetmek" temasıyla İstanbul'da gerçekleşti.

AXA Sigorta ana sponsorluğu ve stratejik ortaklığında, Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu'nun desteğiyle gerçekleştirilen zirvede, alanında öncü isimler güncel küresel riskleri ve bunların ülke ile iş dünyasına etkilerini bütüncül bir perspektifle ele aldı.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde belirsizlikler karşısında ekonomik ve jeopolitik yaklaşımlar, afetler odağında iş dünyasında dayanıklılık stratejileri, kurumsal yönetimde risk ajandaları ve yenilikçi sigorta modelleri paylaşıldı.

Açılış konuşmasını yapan KRYD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Akdoğanlar, zirveyle afetlere hazırlık ve risk yönetiminin her zaman öncelikli konu olarak iş dünyasının gündeminde olması gerektiğini belirterek iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile toplumun işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Akdoğanlar, "Geçmiş tecrübelerden çıkarılacak derslerle bugünü doğru yorumlayarak geleceğe şimdiden hazırlanmalıyız. Yeşil, dijital ve sosyal dönüşüm anlamında bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Bunun sonuçları küresel ölçekte doğal, politik, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarıyla hayatımızı etkiliyor." ifadesini kullandı.

Risk yönetimini güçlendirecek sistemler kurarak kırılganlıkları esneklik ve dayanıklılıkla yönetmenin sürdürülebilir büyüme için farklılaşmayı sağlayacağını kaydeden Akdoğanlar, "Belirsizliklere hazırlıklı olmak, riskleri analiz edip gerekli aksiyonları zamanında almak ve riskler gerçekleştiğinde en az zararla atlatmak için gerekli dayanıklılık, kriz yönetimi ve iş sürekliliği alanlarında çalışmalara öncelik verilmeli. Bunları yaparken risk yönetimi profesyonellerinden daha fazla destek ve tavsiye alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek bir yılda jeopolitik belirsizlikler, belirsiz ekonomik büyüme ve veri ihlali riskleri öne çıkıyor

Zirvede onur konuğu olarak konuşan Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu (FERMA) Başkanı Charlotte Hedemark Hancke ise FERMA'nın 2024 küresel risk yöneticisi anketi raporunu ve 2025 yol haritasını paylaştı.

Rapora göre, bir yıllık dönemde ön plana çıkan riskler siber saldırılar, jeopolitik belirsizlikler, belirsiz ekonomik büyüme, yetenek yönetimi ve veri ihlali olarak sıralanırken, 3 yıl için düzenlemeler, jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik değişimin hızı, 10 yıl için ise iklim değişikliğine adaptasyon, karbon nötr dönüşüm ve doğal afetler ön plana çıkıyor.

Hancke, bu yıl ilk kez uluslararası ve bölgesel derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen ve 20 yıldır düzenledikleri küresel risk yöneticisi anketinin trendleri görmelerini sağladığını belirterek, "Dünya genelinde risk yöneticilerinin yüzde 53'ü bazı faaliyetlerinin iklim değişikliği ve siber riskler dolayısıyla sigortalanamaz hale gelebileceğinden endişe duyuyor." şeklinde konuştu.

AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken de belirsizlik çağında sigortacılığın rolünü yeniden değerlendirmenin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız risklere karşı geleceği daha rahat ve güvenli yaşanabilir hale getirmek. Sigortacılık, yalnızca bir ürün ya da hizmet sunmaktan ibaret değildir. Daha iyi bir gelecek için işbirliği yapmaya odaklanmış bir ekosistemdir. Devletlerin, kurumların, şirketlerin ve bireylerin karşı karşıya oldukları riskleri doğru analiz etmemiz gerekiyor. Reasürörler, brokerlar ve sigorta şirketlerine bu süreçte önemli görevler düşüyor. İşletmelerin büyüme yolculuklarını anlamalı, riskleri yönetirken en iyi örneklerden ilham almalıyız."

"Afetler Odağında İş Dünyasında Dayanıklılık" başlıklı panelde konuşan Hedefler İçin İş Dünyası (B4G) Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü ise doğa olaylarını afete dönüştüren şeyin insanların ne yapıp ne yapmadığı olduğunu belirterek, "İstanbul'un deprem riski ve ekonomimiz üzerinde etkisi büyürken önlem almamız şart. Birleşmiş Milletler'in 'daha iyi ve daha yeşil bir şekilde yeniden inşa et' mottosuyla, afetler henüz yıkıma sebep olmadan yeniden inşa süreçlerini bu anlayışla şekillendirmeliyiz." dedi.

SKA'lara ulaşma yolunda tüm paydaşların ortak sorumluluğu gerekiyor

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın sadece etik bir tercih ya da geçici bir trend olmadığının altını çizerek, "Bu, tüm paydaşların ortak sorumluluğunu gerektiren, risk yönetimi ve uzun vadeli değer yaratmanın temeli olan bir zorunluluktur." diye konuştu.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise risk yönetiminin sadece bir savunma mekanizması olmadığını, fırsatları öngörerek rekabet avantajı yaratmanın da temel anahtarlarından biri olduğunu belirterek, "İyi bir risk yönetimi içinde sadece öngörüde bulunmak artık yeterli değil. Stratejilerimizi bu riskler ve belirsizlikler karşısında esnek ve pivot edilebilir şekilde oluşturmamız gerektiği barizdir." ifadelerini kullandı.