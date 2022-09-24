IAS'den Pakistanlı firmayla iş ortaklığı - Son Dakika
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IAS'den Pakistanlı firmayla iş ortaklığı

24.09.2022 09:42
IAS'den Pakistanlı firmayla iş ortaklığı

Global teknoloji firması Industrial Application Software (IAS), Pakistanlı danışmanlık firması Taar Consulting ile imzaladığı iş ortaklığı ile Pakistan pazarına giriş yaptı.

Global teknoloji firması Industrial Application Software (IAS), Pakistanlı danışmanlık firması Taar Consulting ile imzaladığı iş ortaklığı ile Pakistan pazarına giriş yaptı.

Şirket açıklamasına göre, IAS, canias4.0 Teknolojileri markası çatısı altında sunduğu ERP, nesnelerin interneti, bulut, "Big Data" gibi pek çok ürünü, yazılım ve donanım çözümleri, danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile dünyanın dört bir yanında hizmet veriyor. Ürünlerini 16 dilde 50'den fazla ülkeye sunan firma, her geçen gün operasyonlarının hacmini genişletiyor.

Almanya, Türkiye, Hindistan, Güney Kore, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'de bulunan merkez ofislerinin yanı sıra farklı global iş ortakları ile çeşitli ülkelerde hizmet veren IAS, yeni iş birliklerini duyurdu.

Firma, Pakistanlı danışmanlık firması Taar Consulting ile imzaladığı iş ortaklığı ile Pakistan pazarına giriş yaptı.

Yeni iş ortaklığının başlatılması ardından IAS Türkiye'nin İstanbul ofisinde ağırlanan Taar Consulting ekibi, misafir oldukları bir hafta boyunca IAS danışmanlık ve geliştirme ekipleri ile tanıştı, IAS Business Academy (IBA) tarafından düzenlenen eğitimlere katıldı.

"canias4.0 teknolojilerini Pakistanlı firmalar ile buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taar Consulting Üst Yöneticisi (CEO) Arsalan I. Anwer, Pakistan'da ERP pazarını büyütmek istediklerini, bunu gerçekleştirmek için IAS ile yaptıkları iş birliğinin çok doğru bir karar olduğuna inandıklarını belirtti.

Pakistan ekonomisinin hızla büyüdüğünü ve işletmelerin büyümesini desteklemek için teknoloji kısmında iyi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğunu aktaran Anwer, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan devasa endüstriyel pazarımızın, verimliliği arttıracak, esnek, kolay uyarlanabilen, yerel operasyonel senaryolara hızla adapte edebileceğimiz bir yazılıma ihtiyaç duyduğunu gözlemledik. İncelemelerimiz sonucunda canias4.0 teknolojilerinin tüm ihtiyaçlarımıza yanıt verecek 360 derece çözümler sunduğunu gördük. Bu nedenle IAS ile başlattığımız yeni iş ortaklığımız bizim için çok önemli. canias4.0 teknolojilerini Pakistanlı firmalar ile buluşturacağız. Daha şimdiden bu konuda önemli görüşmeler yapıldığını söyleyebiliriz.

İstanbul ziyaretimiz çok keyifliydi. Karşılaştığımız misafirperverlik için teşekkür ederiz. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber'in vizyonu ve işine olan bağlılığı bizi çok etkiledi. IAS'de herkes ne istediğini ve nasıl çalışması gerektiğini iyi biliyor. Burada çok faydalı eğitimlere katıldık ve IAS ekipleriyle gelecek planlarımız için faydalı görüşmeler gerçekleştirdik."

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Kaynak: AA

Pakistan, Almanya, İsviçre, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IAS'den Pakistanlı firmayla iş ortaklığı - Son Dakika

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