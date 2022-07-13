Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden sefer gerçekleştirildi

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada, Kurban Bayramı'nda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda ilk kez 4 gemiyle feribot seferleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı tatilinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'ye ait feribotlar 8 Haziran Cuma günü gününden itibaren 5 günde ada hattında toplam 157 sefer gerçekleştirdi. Feribotlar, sefer süresi yaklaşık 1 saat 25 dakika olan Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda 24 saat esasıyla hizmet verdi. Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler, adadan dönüşe geçerken Gökçeada tarihinde ilk kez 4 gemiyle birden seferler gerçekleştirildi.

BOZCAADA'YA 5 GÜNDE 153 SEFER DÜZENLENDİ

Çanakkale'nin bir diğer adası Bozcaada'da ise bayram boyunca 5 günde toplam 153 feribot seferi düzenlendi. Tatil için Gökçeada ve Bozcaada'yı tercih eden vatandaşlar adalara gidişte ve dönüşte online bilete büyük ilgi gösterdi. Gestaş'ın online feribot biletleri günler öncesinden tükendi.

(Enishan Keskin - İHA)