Goodyear, 2023 Kurumsal Sorumluluk Performansı Raporunu Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Goodyear, 2023 Kurumsal Sorumluluk Performansı Raporunu Paylaştı

Goodyear Tire & Rubber Company, 2023 Kurumsal Sorumluluk Performansı raporunu yayınladı. Rapor, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeyi ve değer katma çabalarını detaylandırıyor. Şirketin belirlediği yüksek öncelikli konular arasında iklim, dekarbonizasyon, adaptasyon ve esneklik, döngüsellik, insan ve işçi hakları, tedarik zinciri yönetişimi ve şeffaflık bulunuyor. Ayrıca, Goodyear'ın çevresel etkilerini azaltma çalışmaları ve sürdürülebilir malzemeler kullanma hedefleri de raporda yer alıyor.

16.07.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Goodyear Tire & Rubber Company, 2023 Kurumsal Sorumluluk Performansı raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear'ın iç ve dış paydaşları için değer katmaya nasıl yardımcı olduğunun detaylandırıldığı raporda şirketin kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği ilerlemeye de değinildi.

Raporda, şirketin 2022'nin sonlarında Küresel Raporlama Girişimi, Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun olarak gerçekleştirdiği çifte önemlilik değerlendirmesinin ardından belirlediği yüksek öncelikli konular, iklim, dekarbonizasyon, adaptasyon ve esneklik, döngüsellik, insan ve işçi hakları, tedarik zinciri yönetişimi ve şeffaflık konuları bulunuyor.

Goodyear'ın 2023 raporu GRI Standartları referans alınarak hazırlanırken, 2023 Kapsam-1 ve Kapsam-2 sera gazı emisyon verileri üçüncü taraflarca doğrulandı.

"Raporlarımız, yeni stratejiler belirleyip uygulamaya yardımcı olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Mark Stewart, sürdürülebilirlik konusuna dikkati çekti.

Stewart, "2023 kurumsal sorumluluk raporlarımızın, yeni inovasyonlar ve malzemeler keşfetmekten, kurumsal sorumluluk hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak yeni stratejiler belirleyip uygulamaya ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara geri vermeye kadar, dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın daha iyi bir gelecek inşa etmeye nasıl yardımcı olmaya devam ettiklerini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

2050'ye kadar net sıfır değer zinciri emisyonuna doğru ilerleme

Goodyear, çevresel etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalarına devam etti. Şirket, 2023'te Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı (GHG) emisyonlarını 2019 referans değerine kıyasla yüzde 21,9 azalttı. Şirket, küresel üretim operasyonlarında yenilenebilir elektrik kullanımını yüzde 37'ye çıkardı.

Goodyear, yüzde 70 sürdürülebilir malzemeden üretilen bir tüketici lastiği olan EcoReady'nin Aralık 2023'te ABD'de piyasaya sürülmesiyle yüzde 100 sürdürülebilir malzemeden üretilen bir lastik sunma yönündeki 2030 hedefine ulaşma yolunda adımlar atmaya devam etti. EcoReady, petrol bazlı yağı azaltmak için soya fasulyesi yağı, çöp sahasına giden atıkları azaltmak için yüksek kaliteli pirinç kabuğu külü silika ve sürdürülebilir kaynaklı doğal kauçukla tasarlandı.

Şirket, 2023'te Küresel Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Platformu ile yaptığı çalışmalarla, Endonezya'da yaklaşık 5 bin çiftçiye tarımsal uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim veren bir Yetenek Geliştirme Projesi'nin finanse edilmesine yardımcı oldu.

2023 Goodyear Kurumsal Sorumluluk Raporu'na, Goodyear Kurumsal Sorumluluk web sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Goodyear, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Goodyear, 2023 Kurumsal Sorumluluk Performansı Raporunu Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 14:57:46. #1.11#
SON DAKİKA: Goodyear, 2023 Kurumsal Sorumluluk Performansı Raporunu Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement