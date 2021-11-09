Üye Girişi
Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

09.11.2021 12:20
Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

Türkiye'de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlarken, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, sadece ticari araçlar için değil hususi tüm araçlar için de çok önemli olan kışın doğru lastik kullanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

Türkiye'de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlarken, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, sadece ticari araçlar için değil hususi tüm araçlar için de çok önemli olan kışın doğru lastik kullanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Kasım 2012'de yürürlüğe giren yönetmelikle 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan bütün ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Buna göre şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San "Mevcut yönetmelikle birlikte kış lastiği kullanma farkındalığının artması sevindirici, ancak sadece yönetmelik kapsamında zorunlu tutulan araç sürücülerinin değil, hususi araçlar dahil tüm sürücülerin öncelikle kendi can ve mal güvenlikleri için kış mevsimi koşulları altında kış lastiği seçmeleri ve kullanmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Ultra" destek kapmanyası sürüyor

Açıklamaya göre, Goodyear'ın, kış koşulları ne olursa olsun, sunduğu kısa frenleme sayesinde güvenli sürüş ve ıslak, buzlu ve karlı zeminlerde yüksek yol tutuşu ile performans sağlayan kış lastikleri için başlattığı kampanya da sürüyor. Kampanyaya katılan Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından 15 Eylül 2021-31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL'ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip oluyor.

Goodyear, sahip olduğu teknoloji ve inovasyon gücünü farklı araç tiplerine göre pazara sunduğu Ultragrip kış lastikleri ailesiyle vurguluyor. Goodyear'ın yüksek teknolojisiyle geliştirilen UltraGrip Performance+, UltraGrip Performance SUV, UltraGrip 9+, UltraGrip 8, UltraGrip 8 Performance ve UltraGrip Cargo lastikleri, farklı araç tiplerine göre sürücülerin tüm beklentilerini karşılıyor.

Goodyear'ın kış lastiği UltraGrip mükemmel yol tutuşunun yanı sıra, karlı, buzlu ve çamurlu zeminlerde yüksek performans, gelişmiş lastik yüzeyi ve blok sertliği içeren SnowControl Teknolojisi sayesinde ise kısa frenleme ve iyileştirilmiş viraj performansı ile sürücülere tüm kış koşullarında mükemmel bir yol tutuşu ve sürüş performansı sunuyor.

Goodyear bağımsız testlerde de örnek marka

Goodyear, başarısını bağımsız kuruluşların testlerinde aldığı sonuçlarla da vurguluyor. Goodyear, Alman otomobil dergisi Auto Bild allrad'ın kış lastiği testinde en yüksek puanı alarak on markanın yer aldığı testte "örnek" ünvanını elde etti. Goodyear UltraGrip Performance+ SUV, ıslak zeminde en iyi performans gösteren lastik oldu. Yağışlı hava performansı, kardaki başarılı performansla birleştiğinde Goodyear UltraGrip Performance+ SUV 'nin çok yönlülüğü kanıtladı. Goodyear UltraGrip 9+ da ADAC kış lastiği testlerinde, 15" lastik testinin kazananı olurken, 17" yüksek performans testinde en üst sıra yine Goodyear'ın oldu.

Goodyear, Türkiye, Tragger, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu 12:23 Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi 12:12 Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı 12:03 WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz 11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor 10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı

Son Dakika Haberleri
12:14 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler
12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
11:44 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:10 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler         
12:14
Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor         
12:07
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Takım arkadaşını tekme tokat dövdü         
11:00
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi         
22:02
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 12:36:10. #1.13#
SON DAKİKA: Goodyear'dan sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement