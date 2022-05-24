"Görmezden Gelmeyelim" sergisi Dünya Şizofreni Günü'nde açıldı

Türkiye'de bir ilk olan ve şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen "Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde açıldı.

Abdi İbrahim Otsuka'dan (AİO) yapılan açıklamaya göre, açılışa Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Kamu Hastaneleri Başkanı Psikiyatri Uzmanı Doktor Mustafa Noray Namlı, Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü Moonseok Choi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurretin Yiyit ve Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri Psikiyatri Bölümü Klinik Şefi Doç. Dr. Oya Güçlü katıldı.

AİO'nun, şizofreni hastalarının ve hasta yakınlarının sesi olmak, ön yargılarla ve damgalamayla mücadele etmek amacıyla hazırladığı ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, hastaneye bağışlanarak kalıcı olarak sergilenecek.

Şizofreni hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 24 Mayıs tarihi, Dünya Şizofreni Günü olarak kabul ediliyor. "Görmezden Gelmeyelim" sergisi de tarih boyunca şizofreni hastalarının yaşantılarına ayna tutuyor, hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri, bilimin ve toplumların konuya yaklaşımını evrimler halinde gözler önüne seriyor.

"Empati Kabini" ve "Dönen Yatak" gibi deneyim alanlarıyla görsel ve işitsel olarak bir şizofreni hastasının duyu ve deneyim dünyasını anlama fırsatı sunan sergi, son olarak 2020'de, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sergilenmişti. Türkiye'nin pek çok noktasında 2015'ten bu yana 5 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergi, salgın nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemiyordu.

"AİO ilaç alanında ilk Japon ve Türk ortaklık projesidir"

Açıklamada serginin açılış töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Japonya Başkonsolosu Kenichi Kasahara, AİO'nun, nöropsikiyatri alanında son derece etkili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekte olan Japon Otsuka İlaç ile Türk ilaç sektöründe lider olan Abdi İbrahim firmaları tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Kasahara, şunları kaydetti:

"Bir yandan, Japon firması olan Otsuka İlaç'ın yenilikçi teknolojilerini kullanmakta olup diğer yandan da Türkiye'deki Abdi İbrahim tesislerinde üretilen ürünlerini yurt dışına ihraç ederek Türk sanayisine ve ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun temellerinin atıldığı iki büyük hikaye vardır. 1890 yılında Wakayama eyaletinin Kushimoto kıyılarında batan Türk savaş gemisi 'Ertuğrul Fırkateyni' mürettebatına Japonların yardım etmesinin ardından 1985'teki İran-Irak savaşı sonrası Tahran'da mahsur kalan Japonlar için Türkiye'den Türk Hava Yolları uçağı havalanmış ve riskli bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu hikayelerde başlayan dostluk hala devam etmekte olup şu an bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sembolize ettiği gibi Japon ve Türk şirketleri arasındaki iş birlikleri de pek çok alanda gelişmektedir.

Abdi İbrahim Otsuka da ilaç alanında ilk Japon ve Türk ortaklık projesidir. Japonya ve Türkiye arasındaki iş birliği açısından yeni bir gelişme alanı sağlaması son derece memnuniyet vericidir. Abdi İbrahim Otsuka'nın, Japonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesine büyük katkı sağlamasını temenni ediyor; şirketin daha da büyümesini yürekten dileyerek sözlerime son veriyorum."

"Çam ve Sakura Şehir Hastanesi köklü ilişkilerin başarılı bir yansıması"

AİO Genel Müdürü Moonseok Choi de "Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni"nin gerek hastanenin gerekse de AİO'nun Türkiye ile Japonya'nın ortak birer girişimi olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Choi, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin isminin, Türkiye ve Japonya'nın köklü ilişkilerinin başarılı yansımalarından biri olduğuna inanıyorum. Burası iki ülke için de bir gurur kaynağı. Tıpkı bu hastane gibi, Abdi İbrahim Otsuka da Türkiye ve Japonya'nın ilaç sektöründeki ilk ortak girişimi olarak başarılı iş birliklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Choi, Abdi İbrahim Otsuka'nın 2012 yılında Türkiye'nin lider ilaç firması Abdi İbrahim ile Japonya'nın en eski ilaç firmalarından Otsuka İlaç'ın yüzde 50-50 ortaklığıyla kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Otsuka'nın yenilikçi ürünlerini Abdi İbrahim'in Türkiye'de bulunan son teknoloji fabrikasında üretiyoruz. Sadece ilaç satmakla kalmıyor, aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarını iyileştirmek amacıyla merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları, kalp-damar hastalıkları ve polikistik böbrek hastalığı gibi nadir görülen hastalıklara da yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Türk hastalara, Türk toplumuna, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi umuyoruz. Bizleri burada ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyor, gelecekte de başarılar diliyorum."

"Ruh sağlığı ile mücadele edenleri bağrımıza basıyoruz"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de şizofreni farkındalık gününde şizofreni hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için hazırlanmış sergiye bundan sonra kalıcı ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Eskiden ruhsal sıkıntı yaşayan hastaların toplumdan izole edildiğine kaydedeni aktaran Yiyit, "Kapalı kapılar ardında bir hayatları vardı. Ama artık biz onları toplum içinde bağrımıza basmaya başladık. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, sağlıkta her şeyin olması gereken ideal hedefiyle ilerliyor. Psikiyatride de buna benzer bir modelimiz var. Her şeyden önce güzel ayrı bir psikiyatri hastanemiz var. Güzel donanımlı bir ekiple hastalarımıza onların hak ettiği gibi, güzel odalarda ve ortak mekanlarda etkinliklerle dolu, şefkatli ve insan kalbinin sıcaklığını hissettirecek bir ortamda tedavi imkanı sunmaya çalışıyoruz. Hastalarımız artık hayatımızın bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Yiyit, Türkiye'de ruhsal hastalıklarla mücadele eden 600 bin insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hastaları bağrımıza basıp bizimle birlikte toplum içinde yaşamanın ortamını hazırlamayı hedefliyoruz. Bu farkındalık gününde bu sergiye kalıcı olarak ev sahipliği yapmak, belki fark etmediğimiz, bazen bakıp da görmediğimiz gerçekleri tekrar fark etmek ve modellemek adına önemli diye düşünüyorum. Psikiyatri hastanesi anlamında da güzel bir rol model olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bundan sonra şizofreni hastalığının yüzyıllar öncesinden günümüze kadar katettiği yolu kalıcı olarak bir sergi ile ifade ediyor olması çok önemli bir kazanım. Bu sergiyi bize kazandırdıkları için özellikle Abdi İbrahim Otsuka'ya ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu'na teşekkür ediyorum."