Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor

Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye\'deki dev bankayı satın alıyor

Abu Dabi Varlık Fonu, Türkiye'deki 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösterilen Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladı.

01.10.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletine ait olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) Türkiye'de sürpriz bir yatırıma hazırlanıyor.

Abu Dabi Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Söz konusu fonun bu hamle ile birlikte Türkiye'deki varlıklarını güçlendirme ve bölgedeki etkisini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 21. BANKA

2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank, Türkiye'de var olan 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösteriliyor. Banka, Eylül 2022 itibariyle 16 şehirde 48 şube ve 1.105 çalışana sahip.

Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    akın akın Türkiye ye yatırıma geliyorlar ekonomik sorunlar olsa da Türkiye her dönem yatırım için en cazip ülke 3 kıta ya en eşit mesafede başka ülke yok turizim tarım sanayii devi lojistik üssü Türkiye 20 56 Yanıtla
  • mürsel sarıteke:
    Dev derken, iş bankası zannettik bizde 34 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Lübnan bankasını BAE almış bize ne bundan 25 9 Yanıtla
  • Tarık:
    oda bank zaten bizim değil,siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? 17 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Dün tv de sekiz milyar dolarlık borsaya giriş oldu diye haber vardı tv de ama borsa çakıldı hala daha çakılıyor boş hikaye 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:45:54. #1.11#
SON DAKİKA: Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement