Grev kararı dev lastik fabrikasında üretimi durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Grev kararı dev lastik fabrikasında üretimi durdurdu

Çankırı'da bulunan Türkiye'nin en büyük lastik üretimi yapan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Petrol-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçiler grev kararı alarak üretimi durdurdu.

29.05.2024 18:59
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Grev kararı dev lastik fabrikasında üretimi durdurdu

ÇANKIRI - Çankırı'da bir lastik fabrikasında çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca üretimi durdurarak grev kararı verdi.

Çankırı'da bulunan Türkiye'nin en büyük lastik üretimi yapan firmaları arasında yer alan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Petrol-İş Sendikası arasında 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın aldığı karar ile fabrikada çalışan binlerce işçi üretimi durdurarak greve başladı.

"Amacımız üretimi durdurmaktı, durdurduk"

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, "Amacımız üretimi durdurmaktı, durdurduk. Bundan sonra dışarıdayız. Her an masada müzakereye açığız. Her zaman elimiz tokalaşmak için açıktı, şimdi ise yumruğumuzu sıktırdılar. Bize bunu yapmayacaklardı" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Grev kararı dev lastik fabrikasında üretimi durdurdu - Son Dakika

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