GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesaj ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kutlama mesajında, "Milli mücadelemizin zorlu koşullarında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşımızın ana karargahı olmuş, aziz milletimizin inancı, gücü ve direncini artmış, büyük zaferle birlikte Cumhuriyete giden yolu açmıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyerek, TBMM'nin açıldığı bu özel günü çocuklara armağan etmiştir.

Bu bayram, Atamızın çocuklara olan sevgisinin, verdiği önemin ve değerin bir tezahürüdür. Bu doğrultuda, şanlı ecdadımızın verdiği büyük mücadeleyi çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmalı; vatan, bayrak ve bağımsızlık bilincini nesilden nesile aktarmalıyız. Milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluklarının farkında olan, bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür, sanat, spor gibi her alanda donanımlı gençler yetiştirmeli, çocuklarımızı daha o yaşlardayken doğru yönlendirmeliyiz. Maalesef bugün dünyanın belli bölgelerinde savaşlar ve imkansızlar sebebiyle gülüp oynaması gereken çocuklar hayatını kaybediyor. Savaşların son bulması için büyük bir mücadele veren, her daim zorda kalanın yanında olan ülkemiz, Atamızın işaret ettiği, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışıyla barışın hakim olduğu bir dünya için büyük bir çaba gösteriyor. Bu doğrultuda farklı ülkelerden çocukların ülkemizde buluşacağı bu güzel bayramda verilecek birlik ve kardeşlik mesajının karşılık bulmasını ve dünya barışına katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Savaşların son bulduğu, tüm çocukların neşeyle gülüp oynadığı bir dünya diliyorum. Pandemi nedeniyle iki yıldır bayramlarda bir araya gelememiştik, bu sene düzenlenecek törenler ve programlar vesilesiyle bir arada olmanın mutluluk ve sevinciyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, milli iradenin sembolü olan TBMM'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, TBMM'nin 102. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP