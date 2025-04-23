GSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

GSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı

GSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep' te GSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı, ekonomik gelişmeler ve sektörel sorunlar değerlendirildi.

23.04.2025 09:44
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun katılımları, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güncel ekonomik gelişmeler, sektörel sorunlar, iş dünyasının talep, beklenti ve önerilerinin değerlendirildiği meclis toplantısında, GSO'nun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Meclis toplantısının açılış konuşmasına, "TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" sözleri ile başladı.

Gaziantep'in ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu dile getiren Konukoğlu, "Sanayicilerimizin çabası ve kararlılığı ile güçlükler karşısında büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürüyoruz. Küresel piyasalarda dengelerin bozulduğu, risklerin arttığı, üretimin ve pazar konusunda zorlukların olduğu bir süreç yaşıyoruz. Uluslararası ticarette çok fazla faktör devreye girdi ve jeopolitik gelişmelerle öngörülemez bir noktaya geldi. Tüm dünyada sis bulutlarının dağılması hepimizin öncelikli beklentisidir. Gaziantep olarak ülkemiz için biz elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ülke olarak daha önce da çok sayıda zorluğun üstesinden geldik, bugünün zorluklarını da hep birlikte aşacağımıza inancımız tamdır. Belki biraz zaman alabilir ama ülkemiz her zorluğun üstesinden gelecek güç ve altyapıya sahiptir" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasında yaşanan ek gümrük vergileri sebebiyle büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Borsalar, döviz kuru ve altın başta olmak üzere emtia piyasasında öngörülebilirlik kaybolmuş durumda. Savaş riski ve bölgesel gerilimlerin de etkisiyle olağanüstü fiyatlanmalara şahit olurken, uluslararası ticarette belirsizliklerin getirdiği talep azlığı nedeniyle bir durgunluk yaşanıyor. Ülkemizde ise sıkılaştırma ve dezenflasyon süreci başarıyla devam ederken, son gelişmeler ışığında Merkez Bankası'nın (MB) döviz kuruna müdahalesinin ardından, üç ay üst üste faiz indiriminden sonra nisan ayında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya yükseltti. İç piyasada nakit akışında ciddi sorunlar yaşanırken, faiz indirimlerinin ticari kredilere de yansıtılmasını istediğimiz bir dönemde MB'nin faiz artışı umut ediyoruz ki beklentilerimizde uzun süreli ertelemelere neden olmaz. Trump politikaları ile dolar kuru euro karşısında sert bir şekilde geriledi ve son 3 yılın en düşük seviyesine geldi. Dolardaki değer kaybı ve euro ile arasında açılan makas, dolarla hammadde alıp euro bölgesine ihracat yapan ihracatçılarımız için pozitif anlamda kısmi etkileri olacaktır. Ancak dünyada yaşanan belirsizlikler iş dünyasına hareket alanı bırakmamaktadır" şeklinde konuştu.

Ünverdi, "Üretim, yatırım, finansman ve ihracat konusunda sıkışık bir dönem yaşıyoruz. Şehrimizde de güçlü olduğumuz sektörler de dahil olmak üzere kapasite kullanımlarında önemli düşüşler söz konusudur. Sanayiciler açısından görünen tablo; 2025 yılının kalan kısmı da içeride ve dışarıda yaşanan sorunlar sebebiyle beklentilerin üzerinde zor geçeceğidir. Bu yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatmaktan başka çaremiz de yoktur" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in ekonomik verilerine de değinen Adnan Ünverdi, "Gaziantep'ten mart ayında 861 milyon 573 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 36,0 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 35,1 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12,0 ile üçüncü sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Meclis toplantısı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO Nisan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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