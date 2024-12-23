GTB Aralık Toplantısı: 2025 Hedefleri ve Suriye\'deki Dönem

Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda 2024 yılı faaliyetleri değerlendirilerek, 2025'e yönelik hedefler, projeler ve Suriye'deki yeni dönemin Gaziantep'e etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu. Yılın son meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2025 yılının tüm insanlık için savaş ve felaketlerden uzak, huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında 2024 yılına yönelik genel değerlendirmelerde bulunan Tiryakioğlu, senenin küresel ölçekte zor bir yıl olarak geride kaldığını ifade etti. Gelişmiş ekonomilerde büyüme hızının yavaşlamasının, küresel taleplerde daralmalara neden olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin, yaşanan bu küresel olumsuzluklara ek olarak, içeride yüksek enflasyon ve artan maliyet baskıları ile karşılaştığını ifade etti.

Türkiye'nin, güçlü üretim altyapısı ve dinamik sanayi yapısı sayesinde direncini her zaman koruduğuna işaret eden Tiryakioğlu, "Birçok kritik sektör, ihracata dayalı büyüme hedeflerine odaklanarak küresel pazarlardaki yerlerini koruma mücadelesi verdi. Özellikle tarıma dayalı gıda sanayinde pazar çeşitlendirme çabaları, ülkemizin uluslararası rekabette gücüne katkı sundu" dedi.

2025 yılına girerken, küresel ekonomide toparlanma sinyallerinin sınırlı olduğunu, Türkiye için ise önemli fırsatlar ve dönüşüm alanlarının ön plana çıktığını dile getiren Tiryakioğlu, "Enerji maliyetlerini düşürecek yenilenebilir enerji projeleri, sanayide verimliliği artıracak dijitalleşme yatırımları ve lojistik altyapının güçlendirilmesi, bu dönemde Türkiye'nin rekabetçiliğini artırmak adına stratejik adımlar olacak" ifadelerine yer verildi.

Suriye'deki yeni döneme ilişkin de açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, "Suriye'nin yeniden inşa sürecinde tarım ve gıda sanayimizin üstleneceği rol, bölgedeki gıda arz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacak ve Türkiye'nin bölgesel ticaretteki etkisini güçlendirecektir. Üretim kapasitemiz, lojistik avantajımız ve kaliteli tarım ürünlerimizle, Türkiye bu süreçte güçlü bir tedarikçi olarak ön plana çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da Aralık ayı olağan meclis toplantısında, borsanın 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 yılı hedefleri hakkında bilgiler verdi. 2025 yılının Gaziantep'e ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Akıncı, yeni yılın, dünyada zulmün ve savaşların son bulduğu, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dönem olmasını diledi.

2024 yılının dünyada ekonomi alanında derin belirsizliklerin ve dalgalanmaların etkisini hissettirdiği bir dönem olarak geride kaldığını kaydeden Akıncı, "Küresel ticaretteki daralma ve jeopolitik tansiyonlar, özellikle ihracat odaklı bölgeler üzerinde büyük baskılar oluşturdu. Ancak Gaziantep, tarihinden gelen birikimi, üretim yetenekleri ve stratejik avantajları sayesinde bu zorlu süreci dirençle karşılamayı başardı" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep'in sahip olduğu çeviklik ve yenilikçi yaklaşımın, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun kalkınma azmini sürdürmesine imkan tanıdığını aktaran Akıncı, "Yıl boyunca özellikle finansmana erişim zorlukları ve artan üretim maliyetleri ön plana çıkan gündem maddeleri oldu. Ancak Gaziantep'in dayanışma ruhu ve yenilikçi çözümlerle yeni pazar arayışlarına yönelmesi, bu zorlu dönemde önemli bir çıkış yolu sundu" şeklinde konuştu.

2025 yılının dünya ekonomisinin toparlanma sürecine gireceği, ancak halen çözülmeyi bekleyen sorunlarla yüzleşeceği bir yıl olacağını vurgulayan Akıncı, "Bu yeni dönemde, şehrimizin sahip olduğu üretim kabiliyeti ve stratejik lokasyonu, bize çok önemli avantajlar sağlayabilir. Bununla birlikte gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ekonomi politikalarının daha öngörülebilir hale gelmesi ve reel sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınması bu anlamda büyük önem taşıyor. Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin başlaması, şehrimize lojistik ve gıda tedariki gibi alanlarda yeni yatırım fırsatları sunabilir. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm ve katma değerli üretim odaklı projelere öncelik vermemiz gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP