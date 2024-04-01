GTB Başkanları: Türkiye\'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç var, ekonomiye odaklanılmalı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirleterek, bu konjonktürde ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunluk içerisinde gerçekleştiğini kaydeden GTB Başkanları, millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundular.
Sandık başına giderek oylarını kullanan, Türkiye'nin geleceğine ve demokrasisine sahip çıkan tüm seçmenlere teşekkür ederek, seçilen kent yöneticilerine görevlerinde başarı dileyen GTB Başkanları, Türkiye'nin artık zaman kaybetmeden gerçek gündemi olan ekonomiye yönelmesi gerektiğini vurguladılar.
Yerel seçimlerin artık geride kaldığına işaret eden GTB Başkanları, "2023 yılında yapılan genel seçimlerin ardından 2024 mahalli idareler seçimleri de dün itibariyle artık geride kaldı. Türkiye'nin önünde 4 yıl gibi uzun bir seçimsiz süreç var. Seçim atmosferinden uzak bir fırsat dönemi olarak gördüğümüz bu zaman dilimini mutlaka en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomide kat etmemiz gereken çok mesafe ve yapacak çok işimiz var. Bu dönemin gerek yerel yönetimler gerekse de ülkemiz açısından büyük bir titizlikle ele alınması gerekiyor. Bu süreçte enflasyonla mücadelenin yanı sıra kapsayıcı büyüme için yapısal reformların hayata kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Yapısal reformlarda atılacak etkin ve kararlı adımlar üretim ve rekabet gücümüzü koruyarak, sürdürülebilirliğin sağlanmasına dolaysısıyla toplumsal refahın artmasına katkı sunacaktır. Ekonomi yönetimimiz tarafından uygulamaya alınan ve ekonomik dönüşümümüze yön verecek olan Orta Vadeli Programın kararlılıkla sürdürülmesi ise bizleri bu yolculukta hedeflerimize taşıyacaktır. Yeni başarı hikayeleri yazmak hedefiyle ilk adımlarımızı attığımız Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, millet olarak güç ve akıl birlikteliğiyle aydınlık yarınlarımızı hep birlikte çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize gönülden inanıyoruz. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama katkı sunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Çarşamba Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle her yıl gerçekleştirdiği ramazan yardımlarını bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayında 600 adet yardım kolisi hazırlanarak dağıtılan yardımlar, borsa üyeleri aracılığıyla Çarşamba'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Borsa yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarını tebrik etti. Yerel seçimlerin geride bırakıldığı vurgulayan DENİB Başkanı Memişoğlu, ekonomi politikalarına odaklanılması ve uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği ve tarımda yapılan hatalardan dolayı dünyada yılda yaklaşık 12 milyon hektar arazinin bozulduğunu söyledi. Konukcu, arazi tahribatının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği arttıracak arazi yönetim uygulamalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin arazi tahribatından en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Konukcu, kurak ve yarı kurak bölgelerde arazi tahribatının daha fazla olduğunu söyledi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesini artıracak adımların atılması gerektiğini belirtirken, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise ekonominin en önemli gündem maddesi olması gerektiğini vurguladı. Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu ise altyapı yatırımlarının artırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede yılın ikinci yarısından itibaren olumlu yansımaların görüleceğini belirterek ücretlere yapılan zamların erimesinin de böylece önüne geçileceğini söyledi.
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