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GTB Başkanları: Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç var, ekonomiye odaklanılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

GTB Başkanları: Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç var, ekonomiye odaklanılmalı

GTB Başkanları: Türkiye\'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç var, ekonomiye odaklanılmalı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirleterek, bu konjonktürde ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti. GTB Başkanları, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin artık zaman kaybetmeden gerçek gündemi olan ekonomiye yönelmesi gerektiğini vurguladılar.

01.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğunu belirleterek, bu konjonktürde ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin demokratik bir olgunluk içerisinde gerçekleştiğini kaydeden GTB Başkanları, millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundular.

Sandık başına giderek oylarını kullanan, Türkiye'nin geleceğine ve demokrasisine sahip çıkan tüm seçmenlere teşekkür ederek, seçilen kent yöneticilerine görevlerinde başarı dileyen GTB Başkanları, Türkiye'nin artık zaman kaybetmeden gerçek gündemi olan ekonomiye yönelmesi gerektiğini vurguladılar.

Yerel seçimlerin artık geride kaldığına işaret eden GTB Başkanları, "2023 yılında yapılan genel seçimlerin ardından 2024 mahalli idareler seçimleri de dün itibariyle artık geride kaldı. Türkiye'nin önünde 4 yıl gibi uzun bir seçimsiz süreç var. Seçim atmosferinden uzak bir fırsat dönemi olarak gördüğümüz bu zaman dilimini mutlaka en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomide kat etmemiz gereken çok mesafe ve yapacak çok işimiz var. Bu dönemin gerek yerel yönetimler gerekse de ülkemiz açısından büyük bir titizlikle ele alınması gerekiyor. Bu süreçte enflasyonla mücadelenin yanı sıra kapsayıcı büyüme için yapısal reformların hayata kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Yapısal reformlarda atılacak etkin ve kararlı adımlar üretim ve rekabet gücümüzü koruyarak, sürdürülebilirliğin sağlanmasına dolaysısıyla toplumsal refahın artmasına katkı sunacaktır. Ekonomi yönetimimiz tarafından uygulamaya alınan ve ekonomik dönüşümümüze yön verecek olan Orta Vadeli Programın kararlılıkla sürdürülmesi ise bizleri bu yolculukta hedeflerimize taşıyacaktır. Yeni başarı hikayeleri yazmak hedefiyle ilk adımlarımızı attığımız Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, millet olarak güç ve akıl birlikteliğiyle aydınlık yarınlarımızı hep birlikte çok daha güçlü adımlarla yürüyeceğimize gönülden inanıyoruz. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama katkı sunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTB Başkanları: Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süreç var, ekonomiye odaklanılmalı - Son Dakika

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