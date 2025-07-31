GTB Temmuz Ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, borsanın güncel faaliyetleri, yürütülen projeler ve üye taleplerinin yanı sıra; tarımda kuraklık tehdidi, orman yangınlarıyla mücadelede alınması gereken önlemler ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının sektörlere yansımaları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haziran ayı kuraklık haritasına dikkat çekerek, Türkiye genelinde etkisini artıran kuraklık riskine karşı tarımsal üretimin korunması gerektiğini söyledi.

Tiryakioğlu, "Ülkemiz, haziran ve temmuz ayında neredeyse tamamıyla şiddetli kurak bir dönemi geride bıraktı. Bu yalnızca mevsimsel bir problem değil; tarımı, gıda güvenliğini ve kırsal kalkınmayı doğrudan etkileyen bir durum. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güvence altına almak adına, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, su verimliliğini esas alan politikaların güçlendirilmesi ve üreticilerimizin bu konuda daha fazla desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bilinçli ve planlı adımlarla, iklimin etkilerine karşı daha dirençli bir tarım yapısı inşa edebiliriz" dedi.

"Yangınlarla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı"

Türkiye genelinde yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangınlarına da değinen Tiryakioğlu, 2025 yılı yaz ayı içerisinde 3 binin üzerinde yangın vakası yaşandığını ve bu felaketler sırasında can kayıpları verildiğini hatırlattı.

"Orman yangınları sadece yeşil alanlarımızı değil; biyolojik çeşitliliğimizi, iklim dengemizi ve gelecek nesillere bırakacağımız doğal mirası tehdit ediyor" diyen Tiryakioğlu, şunları söyledi:

"Yangınlarla mücadele eden kahramanlarımızdan şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu büyük felaketlerin önüne geçebilmek için koruyucu tedbirlerin artırılması, bireysel ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bilinçsizce yapılan piknikler, sigara izmaritleri ve anız yakma gibi kontrolsüz faaliyetler telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabiliyor. Herkesin bu konuda daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor."

Faiz indirimi ve ekonomik canlanma beklentisi

Tiryakioğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu adımın, finansal piyasalarda öngörülebilirliğin artmasına katkı sunacağına inandıklarını belirten Tiryakioğlu, "Faiz indirimi, üretim, yatırım ve ticaret alanlarında yeni bir canlanma sürecinin önünü açabilir. Aynı zamanda, yatırım ve üretim kararlarının daha sağlıklı bir zeminde alınmasına imkan tanıyacaktır. Üretim gücümüzün korunmasına ve ihracat hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlamasını temenni ettiğimiz bu kararın, ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

GTB Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da, borsanın temmuz ayı faaliyetleri, devam eden projeler ve sürdürülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını da değerlendiren Akıncı, bu adımın üretim ve yatırım eksenli ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Finansman maliyetlerindeki düşüş, işletmelerin kaynaklara erişimini kolaylaştırarak yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracaktır" diyen Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu adımın ticari kredi faizlerine hızlı ve etkin şekilde yansıması, reel sektörde istihdamı, ihracatı ve üretimi destekleyecek; sağlıklı bir büyüme zemini oluşturacaktır. Finansal sistemin sürece yapıcı katkısı, ekonomik güven ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır."

Gaziantep'in en stratejik tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığında hasat dönemine sayılı günler kaldığını da hatırlatan Akıncı, üreticilere bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Akıncı, "Antep fıstığı, bölgemiz için hem tarımsal hem de ekonomik anlamda yüksek katma değer sunan bir üründür. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte ne yazık ki bazı bölgelerde hırsızlık vakaları yaşanabiliyor. Bu noktada, üreticilerimizin daha dikkatli ve önleyici tedbirler almaları büyük önem taşıyor" dedi.

Akıncı, sahada güvenlik önlemlerini artıran jandarma teşkilatına da teşekkür etti. - GAZİANTEP