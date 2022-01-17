GTO gastronomi sektöründe standartları belirleyecek

GTO, Voc-Test Merkezi ile kebapçı, pideci, dönerci, pastacı ve genel alan görevlisi alanlarında "Mesleki Yeterlik Belgesi" verecek. Kebapçı, dönerci mesleklerinin ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerini de revize edecek.

Gıda ve gastronomi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, sektörün standardizasyon ve kalite gelişimini desteklemek amacıyla GTO tarafından hayata geçirilen Voc-Test Projesi kapsamında "Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Uygulanması" semineri düzenlendi. Seminere AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Furkan Baltacı ile sektör temsilcileri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IKG OP) çerçevesinde hayata geçirilen VOC-Test Projesi'nin kısa bir süre içerisinde faaliyetlerine başlayacak Gaziantep Gastronomi Akademisinin en önemli bileşenlerinden birisi olacağını söyledi.

"Gaziantep, VOC-Test Merkeziyle mutfak sanatlarının ve standartlarının merkezi olacak"

Gıda ve gastronomi sektörünün en önemli sorunlarından birisinin standart eksikliği olduğunu belirten Acıoğlu, "Dünyaca tanınan bir mutfağa sahibiz fakat bir standardımız maalesef yok. Şehrimizin bu alandaki başarısını sürdürülebilir kılmak için de bir çok meslek grubunu içinde barındıran gastronomi sektörünün dünya standartlarında hizmet vermesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, inovatif bakış açısı kazanması, kendini yenilemesi, gelişmesi ve vizyon kazanması şart. Gaziantep Ticaret Odası VOC-Test Projesi de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü bulma, halihazırdaki iş gücünün kalitesini artırma, MYK mevzuatlarına uygun mesleki eğitimler verme, mesleki yeterlilik belgesi alma, test ve belgelendirme hizmeti noktalarında en büyük çözüm ortağı olacak. Proje kapsamında kuracağımız VOC-Test Merkezi ile Turizm, Konaklama ve Yiyecek içecek sektörüne yönelik olarak hizmet verecek ikinci bir Mesleki Yeterlilik Merkezini de hayata geçirmiş olduk. Umut ediyoruz ki yiyecek içecek sektöründe kurallara uygun, insan sağlığını esas alan eğitimli bireyler yetiştirilecek ve istihdam edilmesi sağlanacak. Lezzetin başkenti Gaziantep, Gastronomi Akademisiyle, VOC-Test Merkeziyle mutfak sanatlarının ve standartlarının merkezi olacak" dedi.

Seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik, Voc-Test Projesi ile ulaşmak istenilen en önemli hedefin sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ve belgeli işgücü ihtiyacının giderilmesine ve eğitimli personel bilincinin gelişmesine katkı sunmak olduğunu vurgulayarak, "İş dünyasının ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak, nitelikli istihdam sorununa çözüm bekleyen sektörler arasında yer alan gastronomi alanında mesleki yeterlilik çalışmaları oldukça önem arz etmektedir. Günümüzde bir hayli gelişmiş ve günden güne büyüyen gastronomi sektörüne kebapçı, pideci, dönerci, pastacı ve genel alan görevlisi alanlarında personel yetiştirmek ve yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğümüz 'VOC-TEST Projesi' kapsamında kuracağımız merkez önemli bir eksiği giderecektir. GTO Voc-Test Merkezi kebapçı, pideci, pastacı ve genel alan görevlisi olmak üzere dört meslekte Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olacak. Proje kapsamında da kebapçı ve dönerci mesleklerinin ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikleri revize edilecektir. İnanıyoruz ki gastronomi sektörü Voc-Test Merkezimiz ve Gaziantep Gastronomi Akademimizle birlikte yeni bir boyut kazanacaktır. Bizler için çok önemli bir değer olan gastronomi yetkinliğimizi nesilden nesile daha da geliştirerek ve sürdürülebilir kılarak aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep yiyecek içecek sektörünün Avrupa üssü olacak"

Gaziantep'in, yiyecek içecek sektörünün yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da temsilcisi konumunda olduğunu söyleyen Balcı, Gaziantep'te kurulacak Voc-Test Merkezinin ülke içinde ve yurt dışında birçok noktada kurulabileceğini. Türkiye'de ve Avrupa'da bir üs haline gelebilecek Gaziantep'i desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı da, "GTO'nun başarılı çalışmaları ile her zaman gurur duyduk. Hayata geçirilen ve geçirilecek yeni projelere desteklerimiz artarak devam edecek. Gaziantep'te başka bir güzellik görüyorum. Kurulacak Voc-Test Merkezini AB Projeleri ile destekleyerek, uluslararası bir kurum haline getireceğiz. İleride bu merkezin adı da Uluslararası Gastronomi Eğitim Merkezi olmalı. Gaziantep'i her anlamda dünyanın Gastronomi Başkenti yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Yeniliklere yön veren biz olmalıyız"

Yenilikleri takip eden bir yapıdan ziyade yeniliklere yön veren bir yapıda olmak gerektiğini belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Furkan Baltacı ise, "Gastronomi, üretildiği anda tüketilen bir kavram. Kalite algımızı önümüze gelen tabak ve aldığımız hizmet belirliyor. Bu sektördeki başarının anahtarı da yeniliklere açık olmaktan ve onlara yön vermekten geçiyor" diye konuştu.

Seminerde ayrıca "Kebapçılıkta Mevcut Durum, Standart ve Yeterlilik Gerekliliği" konusunda GTO Meclis Üyesi, Gaziantep Kurumsal Yemek Sanayicileri ve Gıda Tedarikçileri Derneği Başkanı Metin Kurçeren, "Dönercilikte Mevcut Durum, Standart ve Yeterlilik Gerekliliği" konusunda da GTO Meclis Üyesi Erkan Karalar sunum gerçekleştirdi. - GAZİANTEP