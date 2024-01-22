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Gül, rekolte ve fiyatıyla üreticileri memnun ediyor - Son Dakika
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Gül, rekolte ve fiyatıyla üreticileri memnun ediyor

Adana'da hasat edilen gül, tanesi 7,5 liradan alıcı buluyor. Ogün Sever Okur'un kurduğu serada işsiz kadınlar istihdam ediliyor ve çocuklara yardım sağlanıyor. Gülün Adana iklimine uyum sağlaması ve seraların artmasıyla üreticiler memnun.

22.01.2024 - 09:18,
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Adana'da hasadı devam eden gül, rekolte ve fiyatıyla üreticileri memnun ediyor. Dönümünde 7-8 bin adet verim alınan gül, tanesi 7,5 liradan satılıyor.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu 'Ogün Abi Derneği', Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde gül serası kurdu. 10 dönüm alana kurulan serada köydeki işsiz kadın ve gençler istihdam edilmeye başlandı. Serada devan eden hasatta binbir emekle toplanan güller, kadınların ellerinde demet haline getirilip tanesi 7,5 liradan çiçek mezadına gönderildi. Mezatta satılan güller ise önce Adana pazarında, ardından da Türkiye'nin çeşitli illerinde alıcı buluyor.

"Fiyatlar ve verim güzel"

Serayı kuran Ogün Sever Okur, hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Ogün Sever Okur, "Verimden ve fiyatlardan memnunuz. 10 dönümlük alanda hasadımız devam ediyor ve Ocak ayının sonuna kadar da hasat sürecek. Burada hasat ettiğimiz güller Türkiye'nin birçok iline gidiyor. Önce Adana pazarında, sonra da Türkiye pazarında satılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bizim güllerimiz sevgililere ulaşacak" dedi.

"Fiyatlar makul"

Gül fiyatının artmasının çocuklara sağlanan geliri daha da artacağını anlatan Okur, "Bunlar sevginin gülleri. Bu seranın amacı çocuklar için. Fiyatlar makul ama daha fazla artarsa çocuklara daha fazla yardım sağlarız" ifadelerini kullandı.

"Mart ayında yeni hasat başlayacak"

Çiftçi Ersen Okur ise dönümde 7-8 bin adet arasında gül hasat edildiğini vurgulayarak, "10 dönümlük alanda hasadımız sürüyor. Rekoltemiz iyi, memnunuz. Güzel fiyatlara gidiyor. Tanesi 7,5 liradan alıcı buluyor. Dönüm başına da 7-8 bin adet gül alıyoruz şu anda. Şubat ayında ara vereceğiz ve Mart ayında yeni hasada başlayacağız" diye konuştu.

"Gül, Adana iklimine uygun"

Gülün Adana iklimine uyum sağladığını ve kentteki seraların her geçen gün arttığını kaydeden Okur, "Gül, Adana iklimine uygun. Bakımını yapabilirsen çok güzel kazanç sağlar. Seranın kurulum maliyeti biraz fazla ama dönüm çok oldukça 1-2 senede sera kendisini amorti ediyor" dedi. - ADANA

Gül, rekolte ve fiyatıyla üreticileri memnun ediyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Gül, rekolte ve fiyatıyla üreticileri memnun ediyor - Son Dakika


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