GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor

25.05.2022 13:31

Isparta'da, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) ürünleri Rosense'nin Genel Müdürü İbrahim Işıldan, kentten yapılan 50 milyon avroluk gül ürünü ihracatının yüzde 20'sini karşıladıklarını bildirdi.

Isparta'da, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) ürünleri Rosense'nin Genel Müdürü İbrahim Işıldan, kentten yapılan 50 milyon avroluk gül ürünü ihracatının yüzde 20'sini karşıladıklarını bildirdi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da, üretimin büyük bir kısmı kentte 1998'de kurulan GÜLBİRLİK üretim tesislerinde hazırlanıyor.

Kooperatifin kozmetik sektöründe Rosense ismiyle raflarda yerini alan ürünleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgi görüyor.

Rosense Genel Müdürü İbrahim Işıldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürün çeşitliliğini artırdıklarını, yeni pazarlar bulmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ürettikleri 120'yi aşkın ürünle iç pazarda da tüketicinin tercihi olduklarını belirten Işıldan, "Isparta'nın 50 milyon avroluk gül ürünleri ihracatının yüzde 20'sini tek başımıza karşılıyoruz. İhracatımız her geçen yıl artıyor. İç pazarımızda zincir mağazaları ile çalışmaktayız. Almanya'da büyük bir depomuz var. Bu sayede Avusturya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yanı sıra Uzak Doğu'da Çin, Japonya, Endonezya, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerde markalı ürünlerinin satıldığını ifade eden Işıldan, şöyle konuştu:

"Tabii ki en baştaki lokomotif ürünümüz tamamen doğal olarak bu tesislerde dolumu yapılan gül suyudur. Bunun haricinde el vücut bakımı, saç bakımı, parfüm ve deodorant gibi ürünleri de tesisimizde üretmekteyiz. Yeni tip koronavirüs salgının ardından 2022 ve 2023 beklentilerimiz de arttı. Satış grafiklerimizin iyi olduğu 2018 rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yaklaşık olarak 2018 yılında 10 milyon birim ambalaj satış gerçekleştirmiştik. Bunun yaklaşık yüzde 60'ı gül suyu ürünüydü. Bu en az 10 milyon kişiyi ürünümüzle buluşturduğumuz anlamına geliyor."

Işıldan, üretim tesisinde 120 kişiye istihdam olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını da dile getirdi.

GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor
GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor
GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor
GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor
GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor

YORUMLAR
500
ISPARTA'DA GÜL HASADI BAŞLADI; REKOLTE BEKLENTİSİ 15 BİN TON ISPARTA'DA GÜL HASADI BAŞLADI; REKOLTE BEKLENTİSİ 15 BİN TON İran'ın 'gül ve gül suyu başkenti' Kemser'de geleneksel yöntemle üretim sürüyor İran'ın 'gül ve gül suyu başkenti' Kemser'de geleneksel yöntemle üretim sürüyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 19:48:25. #1.12#
SON DAKİKA: GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement