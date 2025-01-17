Gümrük Kapılarında 717 Milyon Lira Değerinde Kaçakçılık Operasyonu

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, Habur ve Hamzabeyli gümrük kapılarında 717 milyon 32 bin lira değerinde kaçakçılığın ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, bir firmanın yurttan çıkış işlemlerini başlattığı bir aracı şüphe üzerine takibe aldı. Aracın x-ray görüntüleri, Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule Gümrük İdaresi tarafından yapılan tarama görüntüleri ile karşılaştırıldı. Değerlendirme sonucu, yurda girerken beyan edilen eşyaların araçta olmadığı tespit edildi. Bulgaristan gümrük makamları ile iletişime geçen ekipler, Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 cep telefonunun, yurt içinde bırakıldığını tespit etti. Kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonlarının değerinin 41 milyon 32 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.

YURT DIŞINA ÇIKARILMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçici ithalat rejimi kapsamında giriş yapan çekici ve dorse tipi araçlar mercek altına alındı. Araç sürücülerinin, araçsız ve usulsüz olarak yurt dışına çıktığı belirlendi. İncelemede Geçici İthalat Rejimi kapsamında ülkeye giren bazı çekici ve dorse tipi araçların yasal süresi dolduğu halde yurt dışına çıkarılmadıkları tespit edildi. Araştırmaları derinleştiren ekipler, araçların bir kısmının şase numaraları değiştirilerek satıldığını, bir kısmının da parçalanarak satıldığını belirledi. 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak satışını ve parçalanmasını sağlayan şüpheliler tutuklandı. Yaklaşık 676 milyon Türk lirası değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Habur ve Hamzabeyli gümrük kapılarında toplam 717 milyon 32 bin lira değerinde kaçakçılığın ortaya çıkarıldığı operasyonlara ilişkin, Silopi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

8 CİNS KÖPEK ELE GEÇİRİLDİ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve kontroller kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen otobüs içindeki bir yolcu takibe alındı. Yolcunun sergilediği tedirgin ve şüpheli hareketler üzerine yapılan detaylı bagaj aramasında belgesiz 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.