Gümrük Muhafaza ekipleri usulsüz işlemlerle 49 aracı ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki operasyonda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen toplam 49 araç ele geçirilirken, söz konusu araçların yaklaşık 446 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen ve "Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar" kapsamında ülkeye getirilmek istenen lüks araçlar hakkında inceleme başlatıldı.
İncelemede kişilerin, araçları, ilgili tebliğe aykırı, "yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışarak 185 gün şartını kabul ettirmeye teşebbüs ederek" usulsüz şekilde yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekipleri, 2 kaçak lüks otomobile el koyarken, yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 249 bin lira olduğu belirlendi.
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer operasyonda ise kullanılan elektronik programlar üzerinden incelemeler yapıldı.
Detaylı araştırmada, yurda ilk giriş aşamasında veya pasaporttan pasaporta devir yapılarak ülkede kalma süreleri usulsüz şekilde uzatılan 47 araç tespit edildi.
Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adli işlem başlatıldı.
Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araç ile ilgili 54 kişinin, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın ise piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.
Her iki operasyona ilişkin adli işlemler devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Ekonomi › Gümrük Muhafaza ekipleri usulsüz işlemlerle 49 aracı ele geçirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?