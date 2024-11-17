Gümüşhane Pestili ve Dubai Çikolatası: Satış Rekorları - Son Dakika
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Ekonomi

Gümüşhane Pestili ve Dubai Çikolatası: Satış Rekorları

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Gümüşhane pestili, Dubai çikolatasıyla birleşerek e-ticarette büyük ilgi gördü ve taleplere yetişilemiyor.

17.11.2024 10:36
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Gümüşhane'nin yöresel lezzeti "pestil" Dubai çikolatasıyla buluştu

Dubai çikolatasıyla buluşan Gümüşhane Pestili satış rekorları kırıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestil, Dubai çikolatasıyla birleşerek e-ticaret dünyasında büyük bir başarıya imza attı. 2016'dan bu yana yöresel ürünlerin satışını yapan bir firma yeni ürünüyle talebe yetişmekte zorlanıyor.

2016 yılında Gümüşhane'nin yöresel tatlarını e-ticaret yoluyla Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan firma pestili ve son dönemin popüler ürünü Dubai çikolatasını bir araya getirerek yepyeni bir lezzet oluşturdu.

Firma yetkilisi Mustafa Akbulut, yenilikçi ürünleriyle Gümüşhane'yi uluslararası pazarda daha görünür kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akbulut, ar-ge çalışmaları sonucu dünyada talep patlaması yaşanan Dubai Çikolatasıyla Gümüşhane'nin dünyaca ünlü coğrafi işaret tescilli pestilini birleştirdiklerini belirterek, ürünün tanıtımı sonrası taleplerde patlama yaşandığını söyledi.

"Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz"

Pestille yaptıkları muska ürününü çikolatayı sıvayarak değişik bir tat ortaya çıkardıklarını kaydeden Akbulut, "Duyurularımızdan sonra taleplerimizde patlama oldu. Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Umarız gönderdiğimiz müşterilerden olumlu dönüşler sonucu satışlarımızı daha da yükseltiriz. Şu an Türkiye'de bir talep var Dubai Çikolatası büyük bir reklam yapmış, güzel satıyor. Her yere kendi ürünlerine uygun olarak bunu yapmaya çalışıyor. Biz de pestilimizle bunu birleştirdik. Pestilimize çikolatayı sıvayarak çalışmalarını yaptıktan sonra değişik bir tat ortaya çıkardık. Bir Dubai çikolatamız, bir de Gümüşhanemizin muska çikolatasını yaptık ve satışa sunduk. Çok güzel talepler ve dönüşler aldık. Devam ediyoruz satışına" dedi.

"Pestilimizle birlikte çikolatayı sunduk"

Dubai çikolatasının Türkiye'de talep edilen, kuyruğa girilen bir ürün olmasından hareketle böyle bir girişimde bulunduklarını kaydeden Akbulut, "Biz de bu ürüne Gümüşhanemizin pestilini katarak cevap vermeye çalıştık. Bizimki sadece çikolata değil, pestile çikolatayı kaplayarak elde ettiğimiz bir ürün. Pestilimizle birlikte çikolatayı sunduk. Şu an geri dönüşler çok güzel" diye konuştu.

Akbulut, iki farklı çeşitle satışa sundukları ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Antep fıstıklı olanı 'Dubai' ismiyle sunduk ve yoğun talep aldı. Fındıklı çeşidimizi ise Gümüşhane Muskası olarak müşterilerimizin beğenisine sunduk" ifadelerini kullandı.

Kuruluşunda 8 ürünle başladıklarını ve bugün ürün çeşitliliğini artırarak 23 farklı ürünle hizmet verdiklerini kaydeden Akbulut, "2016 yılında başladığımızda 8' olan ürün çeşidimiz şu an 23'e çıktı. Adetlerini çoğalttık, tatları değiştirdik. Halkın damağına göre yapmaya çalıştık. Olumlu sonuçlar aldıklarımızla satışa devam ediyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Yurt dışında bütün ülkelere açığız. Yurt dışı kargo firmalarıyla da anlaşmalarımız var. ABD'den Yeni Zelanda'ya isteyen her yere mal yetiştiriyoruz" dedi.

Gümüşhane Pestili ve Dubai Çikolatası: Satış Rekorları
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gümüşhane Pestili ve Dubai Çikolatası: Satış Rekorları - Son Dakika

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