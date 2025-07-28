Gümüştaş Madencilik İhracatta Yükselişte

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Gümüşhane'de madencilik ürünleri ihraç eden firmayı ziyaret etti.

DKİB'den yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" programının 6. durağı Gümüşhane'de, Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş'nin ziyaret edildiği belirtildi.

Firmanın, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Her yıl performansını daha yukarıya taşıyan Gümüştaş madencilik, 2024 yılında genel sıralamada 390'ıncı, madencilik sektöründe ise 12'nci sıraya yükselerek Gümüşhane'yi uluslararası düzeyde gururla temsil etmeye devam ediyor." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gümüştaş madencilik yetkilisi Erdem Enön de Finlandiya'dan Güney Kore'ye, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Belçika'ya geniş bir coğrafyaya ihracat yaptıklarını ifade etti.

İlk ihracatlarını 2012'de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Enön, şirketin kuruluş, üretim ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da firmanın kent ekonomisine sağladığı katkıya işaret ederek, "Şirketin üretim gücü, çevreye duyarlı yaklaşımı ve ihracattaki kararlılığı bizleri gururlandırıyor. Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek adına kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.