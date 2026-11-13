Güney Kadın Kooperatifi atık malzemeleri satılabilir ürünlere çeviriyor - Son Dakika
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Güney Kadın Kooperatifi atık malzemeleri satılabilir ürünlere çeviriyor

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Güney Kadın Kooperatifi atık malzemeleri satılabilir ürünlere çeviriyor
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Denizli Güney'deki kadın kooperatifinin üyeleri, evlerinde kullanılmayan atık kağıt, dergi, cam ve plastik şişeleri el emeğiyle sepet ve süs eşyasına çeviriyor. Üyeler bu ürünleri satışa sunarak sıfır atık çalışmalarına destek olurken aile ve ülke ekonomisine de gelir sağlıyor.

Denizli'de Güney Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, atık malzemeleri el emeğiyle kullanışlı ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Kadınlar, hem sıfır atık hareketine destek oluyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de giderek önem kazanan sıfır atık çalışmalarına Denizli'nin Güney ilçesinden de anlamlı bir destek geldi. 2024 yılında kurulan Güney Kadın Kooperatifi bünyesinde bir araya gelen kadınlar, evlerde kullanılmayan atık malzemeleri değerlendirerek birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor.

Atık kağıt, dergi, cam ve plastik şişeleri yeniden kullanıma kazandıran kadınlar, el emeği ürünlerini satışa sunarak gelir elde ediyor. Özellikle atık kağıt ve dergilerden hazırlanan pipetlerle örülen sepetler, kooperatifin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

YIKANABİLİR ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kooperatif üyesi Elif Berberoğlu, "Evlerimizde kullanmadığımız atık kağıtlardan, dergi artıklarını pipet haline getirip arkadaşlarla beraber sepet örme işleri yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yıkanabilir hale gelmesi için vernik sürüyoruz. Hediyelik olarak yaptığımız sepetlerimizi Güney Kadın Kooperatifimizin ürettiği gıda ürünlerinin sunumunda ve satışında kullanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmayı tamamen sıfır atık projemiz olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca atık cam ve plastik şişeleri de boyayarak çeşitli süs eşyası olarak tasarlıyoruz. Böylelikle hem doğamız kirlenmiyor hem de ekonomimize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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