Güney Kore'den Latin Amerika ile Tedarik İşbirliği
Güney Kore'den Latin Amerika ile Tedarik İşbirliği

16.04.2026 10:13
Güney Kore, Brezilya ve Meksika ile Orta Doğu'dan enerji tedarikinde işbirliğini görüşüyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Meksika'nın yeni atanan Dışişleri Bakanı Roberto Velasco ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki gerilim sürerken tedarik zincirinde işbirliğini artırma konusunu ele aldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Cho, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cho, ülkesinin büyük ölçüde Orta Doğu'dan ithal ettiği ham petrol ve diğer enerji kaynakları için alternatif tedarik yollarını güvence altına alma çabalarına değindi.

Taraflar, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi ve Kore Yarımadası dahil, küresel meselelerde işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Cho, Meksika Dışişleri Bakanı Velasco ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Güney Koreli şirketler için istikrarlı ham petrol tedarikinin sağlanması konusunda destek talep etti.

Latin Amerika'nın önemli petrol üreticilerinden olan Meksika ile ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cho, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Bakanlar yapay zeka, uzay ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.

Kaynak: AA

