Güney Marmara'da Ufuk 2040 Çalıştayı
Ekonomi

Güney Marmara'da Ufuk 2040 Çalıştayı

Güney Marmara\'da Ufuk 2040 Çalıştayı
22.08.2025 12:51
GMKA, Balıkesir ve Çanakkale'de 2040 kalkınma vizyonu için çalıştaylar düzenledi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda, TR22 Bölgesi'nin 2040'a uzanan kalkınma vizyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Ufuk 2040-Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları" Balıkesir ve Çanakkale'de paydaş katılımları ile gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GMKA tarafından gerçekleştirilen çalıştaylarda; kalkınma ajanslarının dünü, bugünü ve geleceği konulu oturumlar gerçekleştirilirken; Bölgenin kalkınma hedeflerine, ajansın üstleneceği rollere ve kurumsal yapılanmalarına ilişkin yol haritası, öncelikli alanlar ve eylem fikirleri üzerine görüşler paylaşıldı.

Çalıştaylar bölgesel öncelikleri belirledi

Balıkesir GMKA merkez binasında ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirilen çalıştaylarda GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Deniz Şahin Cinoğlu da hazır bulundu. Çalıştayda katılımcılar; yeşil ve döngüsel üretimden tarım-gıda değer zincirine, teknoloji ve girişimcilik ekosisteminden turizm ve kültür ekonomisine kadar pek çok başlıkta görüşlerini dile getirdi. Oturumlarda Güney Marmara Bölgesinde sanayi iş birlikleri ile tarım-sanayi entegrasyonu, sürdürülebilir turizm, kültürel mirasın korunması ve yeşil büyüme temaları gibi konular ele alındı.

"Bölgemiz çok geniş yelpazede öncelik seçebilecek bir bölge"

Çalıştay öncesi paydaşlara vizyon çalıştayları hakkında bilgi veren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Değerli paydaşlarımız, Güney Marmara'nın geleceğini konuşmak üzere bugün bir aradayız. Bölgemiz; sanayisi, tarımı, turizmi ve girişimcilik ekosistemiyle çok geniş yelpazede öncelik seçebilecek bir bölge. Ufuk 2040 süreci bize, bu potansiyeli ortak vizyonla şekillendirme fırsatı sunuyor. Bu çalıştaylar yeşil ve döngüsel üretimden turizme, tarım-gıda zincirinden teknolojiye kadar birçok alanda güçlü bir yol haritası ortaya koymak için yardımcı olacak. Paydaşlarımızın birikimi ve katkısı sayesinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen somut adımlar atılabilecektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Son Dakika Ekonomi Güney Marmara'da Ufuk 2040 Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
SON DAKİKA: Güney Marmara'da Ufuk 2040 Çalıştayı - Son Dakika
