Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Sektörü İhracatını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Sektörü İhracatını Artırdı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Sektörü İhracatını Artırdı

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ilk çeyrekte ihracatını yüzde 10 artırarak 836,5 milyon dolara çıkardı. Makarna ihracatı ilk sırada yer alırken, tatlı bisküvi-gofretlerde yüzde 35, kakaolu mamullerde yüzde 45 artış yaşandı. Şekerleme ihracatı ise yüzde 120 arttı. Irak'a getirilen kısıtlamaların etkisiyle ticaret potansiyeli engelleniyor.

15.04.2024 10:27
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Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk çeyrekte ihracat lideri olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, Ocak-Mart arası dönemde ihracatını yüzde 10 artırarak 836,5 milyon dolara taşıdı. Bölgenin temel gıda ürünleri arasında makarna ihracatı ilk sırada gelirken, onu sırasıyla buğday unu, ayçiçek tohumu yağı ve tatlı bisküvi-gofretler takip etti. İhracat artışı tatlı bisküvi ve gofretlerde yüzde 35'e, kakaolu mamullerde yüzde 45'e yaklaşırken; kakaosuz şeker ve şeker mamulleri ihracatındaki artış oranı yaklaşık yüzde 120 oldu. Afrika'ya mal satışlarının yüzde 9,4 gerilediği bu dönemde, en fazla ihracat yapılan Orta Doğu'da yüzde 15,4 yükseliş sağlandı.

"Hammadde maliyetinin gerilediği şekerleme ihracatımız yüzde 120 arttı"

Bayram şekerine olan yüksek talebin de etkisiyle ilk çeyrekte şeker ve şeker mamulleri ihracatının katlandığına dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "2023 yılında küresel şeker fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle şekerleme imalat maliyetlerinde önemli artışlar yaşanmıştı. Bu yıl Hindistan ve Tayland gibi ülkelerdeki verimliliğin etkisiyle küresel şeker fiyatlarında geçen yıla göre bir gerileme yaşanması, şekerleme üreticisi firmalarımızın maliyetlerine olumlu yansıdı. Bununla birlikte şekerleme ihracatımızda miktar bazında yaklaşık yüzde 125 seviyesindeki artış, değer bazında yüzde 120'lik bir yükselişi de beraberinde getirdi. Şeker ve şeker mamulleri ihracatımızda Irak, ABD, Suriye ve Almanya gibi farklı coğrafyalar ve farklı alım gücüne sahip müşteri grupları öne çıkıyor. Bölgemizin ihracatında dökme şeker gibi uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra, yüksek standartları şart koşan alıcılara hitap eden marka ürünler de yer alıyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti, ticaretimize katkı sağlayacak"

Hububat sektörü ihracatında önemli bir yere sahip olan Irak'ın gıda ürünleri ithalatına getirdiği kısıtlamaların sektörel ihracata etkilerini değerlendiren Kadooğlu, "Bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı olan Irak'a, Güneydoğu Anadolu'daki firmalarımız ayda ortalama 100 milyon dolar tutarında temel gıda ürünü satıyor. Bu veriler, sektörün Irak'a toplam ihracatının yarıdan fazlasının bölgemizden yapıldığı anlamına geliyor. Türkiye'nin ilk çeyrekteki toplam 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı içinde Irak'ın payı 583 milyon dolar olarak gerçekleşti. Fakat iki ülke arasındaki bağlar göz önüne alındığında burada daha fazla potansiyelin olduğu açık. İlave vergi gibi son zamanlarda artan kısıtlayıcı uygulamalar bu potansiyelin hayata geçmesine mani oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, İhracat, Irak, İhracat, Tarım, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Sektörü İhracatını Artırdı - Son Dakika

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