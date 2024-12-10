Güneydoğu Anadolu'dan 11 ayda 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'dan 11 ayda 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın 11 ayında 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı.

10.12.2024 13:52
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın 11 ayında 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 11 aylık ihracat geliri 3,1 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bu yıl küresel ekonomideki durgunluğa bağlı olarak talep tarafında gözlenen düşüş eğiliminin geride kalan 11 aylık dönemde Suriye ile ticarete yansımadığını belirtti.

Bölgenin bu dönemde Suriye'ye gerçekleştirdiği hububat ihracatının yüzde 10'luk yükselişle, 250 milyon doları aştığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

" Sektörün tüm Türkiye genelindeki 457 milyon dolarlık ihracatı içinde yüzde 54'e denk gelen bu oran, Suriye'nin bölgemiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fakat ülkedeki iç karışıklığa ve uzun yıllardır devam eden savaş şartlarına bağlı olarak, mevcuttaki bu ticari hacmin iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yansıttığını söylemek güç. Örnek olarak, nüfus bazında Suriye'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğe sahip olan Irak'a, Suriye'nin 4 katından fazla hububat ihraç ediyoruz. Bu da demek oluyor ki, Suriye'de yüzde 100'e yakın bir artış potansiyeli var. Gıda arz güvenliği noktasında imkanlarımızı Suriye'ye daha fazla sunmak istiyoruz."

Kadooğlu, 2023 verilerine göre ayçiçek yağı ve buğday unu ithalatının yüzde 70'ini Türkiye'den tedarik eden Suriye'deki ailelerin pek çok temel gıda ürününde Türk malını tercih ettiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar milyonlarca insanın evlerini terk etmiş olmaları ülke ekonomisini olumsuz etkilemiş, Suriye'nin alım gücünü de maalesef aşağı çekmişti. Bölgedeki son gelişmelere bağlı olarak Suriye'ye dönme kararı alanlar, bizim misafirperverliğimize ve halkımızın dayanışma ruhuna duydukları dostluğu da ülkelerine taşıyor. Suriye'de güvenli bir ortamın yeniden sağlanması ve insanların yeniden refah içinde yaşaması en çok bizi mutlu eder. Sağlayacağımız iş birlikleri, iki ülke ekonomisine de katkı sağlar. " değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenliğini yakından ilgilendiren Suriye sorununda gösterdiği hassasiyet ve Suriye'de yeni bir dönemin başlamasındaki güçlü katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete teşekkür eden Kadooğlu, bu yeni sürecin sadece sektörün için değil, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'daki birçok sektörün canlanmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu'dan 11 ayda 3,1 milyar dolarlık hububat ihracatı - Son Dakika

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