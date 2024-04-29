Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Batı Afrika\'da yeni pazar arayışında

Ekonomi

Türkiye'deki halı üretiminin büyük kısmını gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, hedef pazar olarak belirlenen Batı Afrika ülkelerinde temaslarda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteğiyle halı ihracatçılarının yeni hedefi olan Batı Afrika'da gerçekleştirdikleri temasları başarıyla tamamladıklarını belirtti.

27 kişilik heyetle Batı Afrika ülkeleri Moritanya ve Senegal'de bir hafta çeşitli temaslarda bulunduklarını dile getiren Kaplan, depremden sonra yurt dışı faaliyetlerine bir süre ara vermek zorunda kalan halıcıların Kenya, Tanzanya, Malezya, Avustralya ve Hindistan'a ticaret heyetleriyle ziyaretler düzenlediğini, bu kez de rotayı Batı Afrika'ya çevirdiklerini aktardı.

Halı sektörünün, Türkiye için büyük önem taşıyan, doğrudan ve dolaylı olarak 100 binin üzerinde istihdam sağlayan bir sektör olduğuna işaret eden Kaplan, "Bizim için kıymetli olan sektörümüzün geleceğini garanti altına almak ve sürdürülebilir ihracatı sağlayabilmek için yürüttüğümüz yeni pazar arayışlarında en önemli hedefimiz 54 ülkeden oluşan Afrika pazarıydı ve burada gerçekleştirilen temaslar da başarılı geçti." ifadelerini kullandı.