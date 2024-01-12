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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi Bölgedeki İhracatçıları Heyecanlandırıyor - Son Dakika
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi Bölgedeki İhracatçıları Heyecanlandırıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesinin bölgedeki ihracatçıları heyecanlandırdığını belirtti. Proje sayesinde İskenderun Limanı'na bağlantı sağlanacak ve ihracatçılar maliyetlerden tasarruf edecek. Ayrıca, projenin bölgedeki diğer sanayi şehirlerini de olumlu etkileyeceği ve ticaretin kolaylaşacağı vurgulandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi Bölgedeki İhracatçıları Heyecanlandırıyor
12.01.2024 - 16:38,
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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu'nun dört gözle beklediği Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amanos Dağlarının altında iki karayolu, bir demiryolu olmak üzere 20'şer kilometrelik 3 tünel inşasını kapsayan projenin Gaziantep'i İskenderun Limanı'na bağlayacak olmasının bölgedeki ihracatçıları heyecanlandırdığını belirten Kadooğlu, "Güneydoğu Anadolu bölgesi geçtiğimiz yıl 11,7 milyar dolar ihracat büyüklüğüyle Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 5'e yakın pay aldı. Bu ihracatın yaklaşık üçte birini gerçekleştiren hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, bölgenin ihracatında ilk sırada yer aldı. Bölgemizin temel gıda üretimindeki güçlü sanayi altyapısı ve yüksek üretim kapasitesi göz önüne alındığında, ihracat potansiyelinin bundan çok daha fazlasını içerdiğini söyleyebiliriz. Daha önce deniz yolu ihracatı için, Gaziantep'e yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Mersin Limanı'nı kullanmak durumunda kalıyorduk. Nakliye mesafesi uzun olduğundan, maliyetlerini ihracat fiyatlarımıza da yansıtıyorduk. Bu proje sayesinde ürünlerimizin yüklemesi için İskenderun Limanı'nı kullanabileceğiz. Mesafe ciddi şekilde kısalacağı için zaman açısından da büyük tasarruf edeceğiz" dedi.

"Birçok merkezi bölgeyle ticaretimiz daha da kolaylaşacak"

Gaziantep'in yanında bölgedeki diğer sanayi şehirlerinin de olumlu etkileneceğini belirten Kadooğlu, " Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis gibi illerimizde sanayileşme yönünde ciddi yatırımlar yapılıyor. Limanlara erişimi kolaylaştırma konusunda atılan bu adımdan, bu illerdeki ihracatçılarımız da büyük memnuniyet duyuyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında, nakliye konusunda bölgemizde ciddi sorunlar olmuştu. Şehirlerimize giriş çıkışlarda yaşanan aksaklıklar ticari faaliyetlerimizi geçici bir süre durdurmuştu. Projenin depreme dirençli kara yolu ve demir yolu ulaştırma altyapısı ile kurulması büyük bir avantaj. Proje tamamlandığında dünyadaki birçok merkezi bölgeyle temel gıda ticaretimiz daha da kolaylaşacak. Bölgemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak projeye emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı: Dörtyol Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi Bölgedeki İhracatçıları Heyecanlandırıyor - Son Dakika


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