Güneydoğu'dan 11 Ayda 10,6 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Güneydoğu'dan 11 Ayda 10,6 Milyar Dolar İhracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 11 ayda 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek zorlu süreci aşmaya çalışıyor.

02.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11 ayda 10,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında bölgenin ihracatının 1 milyar dolar, 11 aylık dönemde ise 10,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldığını ifade eden Kileci, ihracatçıların değişen küresel dinamiklere uyum sağlama çabasını takdir ettiğini kaydederek, "Bugün yaşadığımız dönüşüm süreci, kaynakların verimli kullanımı ve inovasyonun önemini bir kez daha hatırlatıyor. İhracatçılarımız, zorluklara rağmen üretmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kararlılık, bölge ekonomisinin temel direği olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İhracatın sürdürülebilir hale gelmesi ve yeni nesil teknolojilerin benimsenmesi gerektiğini belirten Kileci, bölgeyi daha rekabetçi bir konuma taşımak için çabaladıklarını aktardı.

Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti olurken, en fazla ihracat yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri oldu."

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 11 Ayda 10,6 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Güneydoğu'dan 11 Ayda 10,6 Milyar Dolar İhracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.